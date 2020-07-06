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自由共和國》渡邊將人／美國的總統大選論

2020-07-06 05:30
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美國的總統大選距今已剩下不到半年。根據各家公布六月份過後的輿論調查結果顯示，川普已被拜登迎頭趕上。川普能否連任，值得拭目以待。(美聯社檔案照)

渡邊將人／日本北海道大學副教授、美國哈佛大學訪問學者

美國的總統大選距今已剩下不到半年。屆時如果川普連任的話，台灣在外交方面可能會受到甚麼樣的影響？

筆者分析如下。第一，穩定的美日關係將會持續發展。川普任職期間，所有的國策都是由白宮決定，因此總統與世界各國首腦之間的互動關係良好與否，十分重要。安倍首相的任期是到明年二○二一年九月，如果這段期間安倍與川普繼續攜手維持良好穩定的美日關係，可望成為往後台美日三方合作交流的基石。第二，嚴苛的對中政策將會持續施行。雖然川普政權在經濟方面曾經嘗試和中國尋找出路，然而因為新型冠狀肺炎的問題使得川普對中國的態度再度強硬起來。ＷＨＯ腐敗的問題也已浮上檯面，台灣在國際間的存在感則是日益提升。因此倘若川普連任，對中路線在短期之內可能不會調整或改變。第三，為了政治遺產而發展外交時將會帶來的風險。一般而言，美國總統在第二任期內會想拚命留下一些政治遺產。例如布希曾在伊拉克戰爭失敗後，改採溫和路線，除了解除對北韓的金融制裁，更將北韓從「支持恐怖主義國家名單」中除名。如果川普把焦點放在北韓，或許強硬的對中政策將會鬆緩一些。這是因為美國要有中國的協助才有辦法說得動北韓。川普連任後想要留下甚麼樣的政治遺產才來發展外交，他將間接影響到台灣的國際地位。

那麼如果屆時是民主黨推派出的候選人─喬．拜登當選的話，又會變得如何？第一，拜登可能會聽從左派意見。拜登在民主黨屬於右派，現階段他對中國保持嚴格的態度與立場。不過，左派在貿易方面即使對中國很強硬，但在安保方面卻沒有考慮到中國造成的軍事威脅。在左傾化日益明顯的民主黨內，拜登或許會聽從左派人士的建言。第二，拜登並不熟悉亞洲情勢。拜登的外交政策團隊與歐巴馬政權重複性高。在目前中國發展霸權的情況下，身為一位美國總統必須清楚了解兩岸關係的脈絡與溫度，不過拜登做不做得到，仍是有些疑慮。第三，民主黨政治家在無法劃清「中國問題」與「亞裔問題」之間的界線時所產生的問題。外交方面即使和「中國」這個國家發生摩擦，然而「中國」（China，Chinese）一詞總讓人聯想到美國國內的亞裔移民，民主黨不得不站在維護少數族群的立場，為此很有可能進而放寬對中政策。

意外的是，上述三項，在新型冠狀肺炎蔓延全世界之後，第三項的情形最嚴重。一般情況下，民主黨政治家往往在人權與貿易方面對中國擺出極為嚴厲的姿態。但是，民主黨在美國是一個擁護黑人與亞裔等少數族群的政黨，並且以亞裔為最大票源。也因此，民主黨政治家通常對於「批評中國就是歧視亞洲人」的這種解讀是極端感冒的。而他們也不像川普那樣把新冠病毒稱作「中國病毒」。因為就算只是單純指出病毒起源的相關地名，美國的自由派人士也會曲解成那是一種對亞洲人的種族歧視。

新冠肺炎蔓延全球後，在美國出現了一部分反亞／仇亞的風潮。香港移民美國的第三代華裔、花式滑冰選手關穎珊，也批評川普稱呼「中國病毒」會造成美國人對亞洲人的歧視。的確，在美國也有人無法明確區分華裔美國人（Chinese Americans）與美國境外的中國（China / Chinese）之間的不同。這也演變成政治衝突的材料。今年二月，眾議院議長裴洛西視察舊金山當地，說要振興唐人街凋零的觀光。她的這項舉動，結果被共和黨用來大作文章，批評裴洛西站在傳播病毒的中國那一邊。

實際上，自從天安門事件發生之後，裴洛西始終採取強硬態度批評中國的人權問題，並且簽署香港人權與民主法，所以共和黨對她的批評，不攻自破。然而如果換作是一般的民主黨政治家，為了避免被民眾認為他們在歧視華人，因此很有可能會用睜一隻眼閉一隻眼的態度看待對中外交。還有部分政治勢力較弱的民主黨議員，即使他們內心是贊同川普的，不過為了與共和黨做區分，不得不批評川普對中國施行的強硬策略。在這樣的情況下，漁翁得利的是中國。佛洛伊德之死所引起的示威活動，對中國而言，恰巧是一個可以用來批評美國的大好材料。中國的主張是，「就連美國政府也都動用警察鎮壓市民了，美國怎麼有資格干涉香港的問題。」因此，民主黨的總統候選人，必須明確主張「批評威權主義與霸權主義，和民族或種族的問題是完全不一樣的議題」。如果無法明確區分這兩者，民主黨祭出的強硬對中政策，長期下來，必會變得雷聲大雨點小。

總而言之，美國國內的分裂造成選舉那年中國得利的這種公式，在川普時代已變得更加顯著。雖然川普渡過了去年的彈劾危機，但是這次新型冠狀病毒的蔓延讓川普的施政滿意度大受打擊。根據各家公布六月份過後的輿論調查結果顯示，川普已被拜登迎頭趕上。川普能否連任，值得拭目以待。

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