自由廣場》年輕人是改變世界的風

◎ 冼義哲

七月二日，柯文哲市長口中的「血滴子」、台灣民眾黨立委蔡壁如在廣播節目上，竟說出「二十幾歲年輕人都沒有在管內容和本質，就是在跟風」、「不曉得怎麼跟現在社會的年輕人溝通，民進黨這樣他們真的都ＯＫ嗎？」等語，被輿論撻伐後在道歉聲明裡又牽拖是因為「自己不挺執政黨就被黑」，實在讓青年世代聞者無不心寒，也讓社會看清她道歉毫無誠意。

會說出「年輕人愛跟風」，恐怕是跟台灣民主化後的社會脈動有所脫節。台灣每個世代的青年都勇敢站出來發表自己的主張、參與公共的事務，三十年前的三月學運是如此、六年前的佔領國會運動是如此，從推動婚姻平權到堅持抗中保台，吾人皆可自歷史的軌跡窺見「青年的理想與熱忱」正是台灣衝破威權統治、追求進步與民主最重要的一股動力。

蔡壁如委員一番話，將其自身的傲慢與對青年的鄙視表露無遺，認為青年無法獨立思辨是將青年「幼體化」、將台灣「巨嬰化」的行徑，此一言論背後的思維正是民眾黨被「黑」的根本原因，從柯文哲夫婦對於防疫國家隊尖酸刻薄的種種言論，到大巨蛋甚至兩岸政策讓年輕人「看破手腳」，卻一再妄想用酸言酸語略過社會的質疑，這才是年輕人與民眾黨漸行漸遠的主因。

讓蔡壁如委員出現「眼紅」的症狀，病因在於民眾黨「與年輕人對立」、民進黨「與年輕人對話」的態度差異。當民進黨遭遇挫敗時，青年會站出來與中央對話、黨會廣用新世代啟動大幅組織改造，甚至也將接軌青年世代化作日常的行動；而民眾黨卻是連相對年輕的候選人，都必須要派「保母」來操偶，無疑是把年輕人當成用完即丟的「免洗工具人」。

未來是年輕人的，是而政黨若想永續發展就要有青年加入，政治人物應以謙卑的心面對年輕世代的多元意見。如蔡英文總統所言，「許多公共議題，因為年輕人的關心和參與，在關鍵時刻發揮力量，改變了台灣」，年輕人的意見是改變世界的風，也是改變台灣，最重要的其中一股力量。

（作者為澎湖青年陣線顧問、澎湖縣武轎總會技術顧問）

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