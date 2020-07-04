自由廣場》務實看待 台索互設代表處

@洪奇昌

七月一日外交部長吳釗燮宣佈台灣與索馬利蘭互設代表處是我國外交戰略的一個里程碑，這是國人與政府在詭譎多變的國際政治環境中的努力成果，值得肯定。

然而，外交部消息公佈後，多維新聞以「台北稱有重大外交突破或將加劇台灣邊緣化」為題評論我國此舉是「高調」、「歡愉」，還認為索國目的是「拿台灣當籌碼撼動北京和非洲聯盟對索國的主權態度」、「台灣破壞國際對非洲秩序恐引起反彈」，結果是台索「兩個國際社會邊緣人惺惺相惜」。文章結論還導向台灣利益首重兩岸關係，甚至認為「兩岸領導人能夠會面，則為台灣帶來的國際聲量與利益，必定遠大於台灣與索馬利蘭、乃至於美國、日本、捷克等國發展積極的外交關係。」

對於特定媒體的評論，筆者尊重但表達不同意見：

第一、 外交部對台索外交關係發展是審慎且務實的。外交部吳釗燮部長指出「台灣國際處境艱難，但我國政府將會持續深化與理念相近國家的實質關係，持續扮演世界良善的力量，並透過台灣模式的合作精神，繼續和全球夥伴合作，善盡國際責任，讓世界更好。」

第二、 特定媒體以中央社新聞標題指稱我國政府「高調」、「歡愉」，實不了解我國政府與媒體之間的分際不同於中國政媒關係。據悉，外交部只有新聞通稿，並未給中央社專稿；換言之，新聞標題是媒體的自主權限而非政府授意。

換言之，政府宣布兩國互設代表處不是什麼「高調、歡愉」或者跳躍地朝「建交」想像。兩國交流是基於索國與台灣「同為民主自由的理念相近國家」。而兩國關係則是根植於社會團體路竹會劉啟群醫師所率領的醫師、醫檢師、藥師志工長期在該國從事人道、醫療服務的善因，才結出兩國開展更緊密經貿交流的善果，這恰恰是「Taiwan Can Help」的具體案例，也就是「台灣模式」、「實質外交」。

第三、 特定媒體認為索國與我互設代表處是「藉台北刺激北京重視索馬利蘭，撼動非洲聯盟對索馬利蘭的態度、進而穩固其地位。」、「台灣承認索馬利蘭為獨立的國家，恐會破壞聯合國與非洲聯盟建立的『秩序』 ， 起到干涉他國『內政』的作用、引起主權國家的群起反彈。」

但事實上，查閱英文媒體報導就可得知，索馬利蘭和索馬利亞雖有政治分歧，但兩國總統在今年已經二度會面，第一次在衣索比亞，第二次才剛於六月十五日在吉布地。目前兩國總統都屬鴿派，第一次會面中，索馬利亞總統公開對於一九八○年代前政府的戰爭暴行向索馬利蘭人民道歉，且在第二次會議中雙方還一起共同慶祝脫離英國殖民六十年。

而且前述兩次的會面皆出於第三國的調解，聯合國、歐盟、美國外交部門皆肯定這兩次和平對話。雖然國際強權目前沒有正式承認索馬利蘭，但也阻止兩索發生武力衝突。可預期，在國際政治權威的安排下，索馬利蘭和索馬利亞之間會「維持現狀」很長一段時間。

綜上所述，兩索關係和緩維持現狀是得到國際社會認可的，台索關係發展是可以得到西方強權祝福的。台灣和索馬利蘭並非如特定媒體所說「邊緣人惺惺相惜」，台灣不會因此得罪歐美而被邊緣化。

更何況，索馬利蘭在華府和倫敦等二十二國首都設有代表處「Somaliland-Mission Office」，西方國家如英國也在索國設有代表處。我國駐英代表林永樂先生就曾與索馬利蘭駐英代表Heirsi先生在倫敦公開會晤。既然英、美可以與索馬利蘭發展實質關係，台灣何嘗不可？

現階段，對索馬利蘭而言，顯然有和索馬利亞長期維持現狀的準備，那經濟建設就變成該國第一要務。台灣民間與政府在公共衛生或者基礎建設所能提供該國的協助，更是該國發展民生經濟的重要資源。對台灣而言，索馬利蘭鄰近阿拉伯半島，該國柏培拉港是中東油輪必經之地，且外海蘊藏油田，若台灣以此做為據點，發展台灣與中東及東非地區建立更多經貿合作關係，也是相當好的外交戰略位置。

筆者認為，台索互設代表處應成為國際社群與台灣發展實質關係的正面案例。雖然兩岸關係和平發展因地緣因素對台灣利益而言至關重要，但台灣自主與國際社群建立關係，以及台灣願意承擔國際責任的努力，不需要處處站在「觸怒中國」的角度來評論。索馬利蘭和台灣互設代表處是台灣民間與政府外交人員長期努力的成果，就算不是「重大突破」也絕對是「有意義」的成果，應予肯定。期待台灣持續以「台灣模式」實踐「Taiwan Can Help」精神，與索馬利蘭發展人道、醫療合作，推動兩國實質緊密的經貿文化交流。

（作者為前海基會董事長、台灣產經建研社理事長）

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