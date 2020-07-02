自由廣場》（金恒煒專欄）「立委」變「公民」，靠夭！

淪為在野黨的中國國民黨，可憐，已經百無一用了，連如何當反對黨的本領都付之闕如。「罷韓」之後、高雄市長補選之際，國民黨立委玩起了唬人的大噱頭；打破立院大門，佔領議場，打出的口號赫然是「公民不服從」！而且不羞慚自稱學步「太陽花運動」。結果呢？號稱「三天三夜，沒有期限」，民進黨不到一個鐘頭就擊潰盤踞二十小時的「堅守」，清潔溜溜了。轟轟烈烈進場，狼狼狽狽出場，國民黨「不能攻、不能守、不能佔、不能反」，完蛋去了。

民進黨在野時，即使立法院「舉手舉腳也不夠」，還能搶佔立院、力擋惡法。國民黨呢？連合理化的口號都拿不出來，拾「公民不服從」的牙慧，笑死人了。

可笑之一。立法委員豈是區區的「公民」！我們法律把立委列在「公職人員」中；既是「公職人員」，如之何能紆尊降貴僭取「公民」的身分而進行「不服從」運動？太陽花運動成員，沒有一個有公職，也沒有一個是議員，她／們是不折不扣的「公民」，這才是「公民不服從」！國民黨黨團副書記長李貴敏恬不知恥的還敢大剌剌說：「唯有採取攻佔議場這樣公民不服從方式，才能讓台灣民意真正反映在國會中」云云，貴為國會議員，即使無能反映民意，也萬不可假冒「公民」之名，更不能偷用「不服從」理論；簡單的道理。

可笑之二。「公民不服從」的重要來源是美國作家梭羅，他用反問的語句點出核心意義：「難道公民必將良心交給立法者，自己一分也不留?!」所以公民要對抗的正是立法者，「公民不服從」，用哈維爾的話，是「無權力者的權力」，對治的正是袞袞立法諸公，那麼國民黨立委如何能反客為主的當起「不服從」的「公民」？美國政治哲學家羅爾斯在他的《正義論》中特闢一節論「公民不服從」，強調那是「訴諸作為政治秩序基礎的共有之正義觀」，「絕對不以團體或個人的私利為基礎」，目的在喚起「公眾的正義感」。「太陽花運動」完全符合這些論述，相反的，國民黨的「車輪花運動」背道而馳，難怪棄甲曳兵而走。

可笑之三。「公民不服從」在國外班班可考：梭羅違法抗稅、甘地的不抵抗運動、金恩非暴力抗爭等。國民黨「不服從」的目標，卻在杯葛監察院長陳菊的任命案。黨團總召林為洲、書記長蔣萬安打出的旗幟是「德不配位、撤換陳菊」！「公民不服從」抗爭的是不公正的法律、憲政制度或體制，但是國民黨斤斤計較的卻是監察院長的人選！不是著眼高雄市長補選是什麼？

至於祭出「德不配位」，儼然中國封建的「德治」幽靈再現。《自由中國》時代，張佛泉、殷海光即斷言「政治層次中無道德問題」，證諸西方民主與道德的諍論，其過程在此無法細述，但結論如此無誤。

陳菊適不適任監察院長是一回事，霸佔立院進行抗爭也是另一回事，但玷污「公民不服從」運動就罪過大了。太陽花運動得到台灣人民熱烈的支持，終於成功而改變了台灣政治局勢的走向，成為歷史的座標。相反的，國民黨佔據立院，既不能鼓動風潮，又擋不了提名，一個小時就被解除武裝，竟還有藍委召開記者會，哭天哭地哭母哭子。「靠夭」可當成此齣大笑話的完美句點。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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