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自由廣場》台灣驚奇 光明正大違法

2020-07-01 05:30
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◎ 張國財

基隆市一位小市民因一萬八千元罰單未繳，導致三樓透天厝險遭法拍的案例，告訴國人，台灣好歹是個法治國家。當然，因為一萬八與透天厝實在太不符比例原則，在輿論一片譁然下，事件終得以繳清罰單、撤銷法拍落幕。

當然，罰單未繳，執法人員可以擺出大砲打小鳥的架式，那麼，若有東窗事發的貪官污吏，自可振振有詞向法庭主張，其賄賂所得，不得全數沒入，而應容許其先留下小孩教育費、房貸、安家費⋯，剩下的再看著辦？被人贓俱獲的小偷慣竊、運鈔車搶匪，對法官侃侃而談，花天酒地剩下的犯罪所得已屬其個人所擁有之財產，自無無條件物歸原主之必要，在照顧嘍囉黨羽生活無虞後，剩下的願將其「捐」出，並由其指定捐贈對象。這樣的胡言亂語，法官聽得下嗎？

因此，中國國民黨形同竊占自國庫的「黨產」，除了物歸原主（國庫）外，其它實在別無二話好說。像黨產會主張的「扣除中國國民黨積欠的黨工退休金、資遣費後，其餘黨產全部收歸國有」，已經是放水；國民黨第十九次全代會決議的「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額，將全數捐作公益」，該黨主席江啟臣近日重申的「將剩餘黨產全數捐給公務人員退休撫卹基金及勞退休基金，或是其它公益單位」，都把昔日黨國不分、吃香喝辣特權視為理所當然，不但無一聲道歉、沒一個鞠躬，還大搖大擺，打算把等同贓款的剩餘黨產當「慈善捐款」。

因公安被勒令停工的大巨蛋，台北市府六月二十二日已簽准建照變更，預計八月可全面復工。大巨蛋停工後復工，復工後又停，早已不是新聞，也沒啥好拍案驚奇的。怪的是，五年來不是停工令未除嗎？一般建物停工五年，不是鋼筋裸露銹蝕，外觀少說也剝了一層皮，哪能像大巨蛋由二○一五年五月停工時的頂部幾乎空盪盪一片，到今年六月的頂部竟已然蓋好蓋滿，其神奇比大衛魔術有過之而無不及。這麼明目張膽的違法，在台北鬧區上演，跟起造大巨蛋的遠雄無關？跟負行政監督責任的北市府無關？看看媒體五年前與現在的大巨蛋，照片之天差地別，喜歡看報辦案的檢察官，這次怎視若無睹？

法律之前，最怕人人平等只是假象，實際上是有雙重標準：對升斗小民一如極盡騷擾殘暴之能事的大野狼、對大邪大惡特權財團卻儼然包庇又縱容的無能為力病貓！有人違法，還不可怕。有人光明正大、明目張膽地違法而安然無事，才是在宣告法律與公權力之死！

（作者為大學退休副教授）

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