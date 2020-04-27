自由廣場》氣爆二審判決 公共工程惡夢

◎ 張炎銘

高雄氣爆二審判決，吳景欽教授從法人犯罪能力的觀點，認為未來要開大法庭來釐清公司法人於工安事件應有的刑事責任，個人尊重佩服。但以退休工程專業人員立場，覺得判決有點失衡。

每件物品都有保固期，每件工程也都有一定壽命，即使鋼筋混凝土建物，風吹日曬、地震沉陷，最後仍不免塌陷消失。地底下的管線，易遭鏽蝕破裂或遭車輾、地震而破壞，也是常識。

公共工程品質要求最高的，除了核電廠外就是水庫。台灣九十五座水庫分由十五個單位管理，有些主管對水庫安全非常重視，按規矩每五年做安全評估，並據以改善；有的單位則以經費為由，能拖就拖。所以對法人的高層究責，其實可從屬下是否陳報該有的維護而判斷，若屬下疏忽未陳，則高層只有專業不足的行政責任，若屬下已提報卻輕忽致災，則當有刑事責任。

再說法人的基層及幹部，以本案而論，檢測維護管線是其責任，管線已破漏，從管線壓力變化應可得知，況且一般維護工作都有詳盡的維護手冊，多低的壓力該停止操作、多久該更換零件，都有規定，若已照規定操作，則無刑責，而手冊內無規定，則撰寫、核定手冊者有行政責任。

從保養汽車經驗就知道，有些零件使用一段時間就要更換，例如電瓶、皮帶；有些則是行駛一定公里數就要替換，如輪胎；為了公共安全，石化廠的管線必須定時替換，則高雄氣爆的這條已用了廿多年的管線，這些公司都沒想到要更換？

公務員確實有過失，尤其是監造人員。箱涵施工時，看到管線怎不想遷移？因循苟且種下災禍遠因，但後續維護保養則是近因，地下管線有無規定如何養護、多久該抽換？而臨場應變則是氣爆導火索，管線破損一定會氣爆嗎？顯然不是，瓦斯公司管線常有破漏洩氣情形啊。

依照二審判決，爾後公共設施出意外，不過問該有的維護保養，卻要追究數十年前的設計、施工、監造，則參與公共建設的人員，不論在職或退休，都將惶惶不安啊！

（作者為退休水利人員，台中市民）

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