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自由廣場》軍人鞠躬道歉 不要學馬英九

2020-04-27 05:30
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◎ 范姜提昂

廿六日「自由廣場」刊出張健常先生大作「前飛官看將領鞠躬道歉」一文，認為：「動輒彎腰賠罪的將領，能率軍打仗嗎？」很有感觸，也有不能已於言者。

面對瘟疫蔓延，台灣國民天天希望零確診的「小確幸期待」中，卻爆發海軍磐石艦染疫事件，當然重傷國民的心；而國防部長率相關將領鞠躬道歉，也禮多人不怪，早成慣例。問題是這回，太過！因為太過，媒體印象堪憂，軍人形象有損，損多少？看後續表現。熱切期待：國軍要夠挺，國民要挺國軍，哪怕犯錯道歉，也一樣。

這回之所以感覺國軍不夠挺，是因為多數人極可能會立刻連結到影像記憶庫的「馬英九鞠躬道歉」模式，這個惡習，至今陰魂不散！幾年來，不停在涉及文武官員的媒體印象中被模仿、被仿製，揮之不去，有夠煩！

筆者是戰後嬰兒潮一份子，有八成把握說：鞠躬道歉要「低頭」十秒以上，乃馬英九所創，或者，至少是從馬英九開始品牌化（馬式道歉）、標準化，甚至病毒化，連國軍都被感染。

這個模式與馬英九在總統任內「統帥角色低調化」、「躲避漢光演習」、「實質延緩軍備國造之節奏」以取信或討好中共的「舔共族九袋長老」形象，若合符節，完全合拍。

同為「亞洲筷子文化社群」的成員國，日本社會存在「同調壓力」，意思是日本人都有「害怕跟別人不一樣」的壓力，他們講究鞠躬，且規矩一致。不過，日本人鞠躬的規矩關鍵在角度，不是低頭多久。

據在台的日本新住民在電視節目上說，譬如超商店員對上門的顧客，十五度；飯店接待人員對入住的顧客表示感謝，三十度；在廟裡或神社的最敬禮，四十五度；至於道歉，是七十度。就親眼目睹的經驗來說，無論是行幾度的鞠躬，甚至包括坐在榻榻米上的行禮（譬如大導演黑澤明古裝電影），動作都簡捷有力，未見「低頭十秒」這種，有點喪氣感覺的規矩。

此外，民國初年，採孫文建議，才將滿清時代的三跪九叩大禮，改為三鞠躬，從未聞有十秒鐘這種規矩。再者，包括外國傳教士所寫文獻，顯示鄭成功留下來的台灣「藤牌兵」威震海內外，曾在康熙年間，奉派遠征黑龍江北岸，擊敗俄軍，也算是台灣軍史的一部份，國軍應珍惜羽毛，馬英九模式實乃大謬，請徹底革除。

（作者為資深媒體及廣告工作者）

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