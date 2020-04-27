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自由廣場》戒慎恐懼談兼顧防疫、經濟、生活

2020-04-27 05:30
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◎ 王宏育

四月十五日到台北醫師公會全聯會參加防疫會議，邱泰源理事長邀請衛福部薛瑞元次長、劉越萍簡技、防疫專家黃立明教授和顏慕庸副院長指導。黃立明教授認為境外移入病例越來越少，將慢慢告一段落。但我們不能鬆懈，接下來兩個月才是真正的關鍵期，一定要防範本土病例，若不小心，也有可能會星火燎原，所以遍佈每個地方的基層診所責任重大。顏慕庸副院長也持相同看法，覺得我們都要有最壞情況的打算和裝備，萬一發生了大規模社區傳播才不會措手不及。薛瑞元次長語重心長請大家持續戒慎恐懼，千萬不要世界多數國家都流行過，都有群體免疫，只有我們表現很好，都沒有抗體，萬一最後鬆懈，只剩台灣有疫情，情何以堪。

筆者的想法也是如此。模範生新加坡因為移工，確診個案已超過一．二萬例。日本不乏院內感染。台灣養護機構等免疫力不佳者，也有爆發可能。不過在我內心底，還有另外一種聲音，那就是李秉穎教授說要兼顧「防疫、經濟、生活」。

防疫最重要的就是圍堵、封鎖、盡量不出門、減少人與人接觸，這些反而是振興經濟的致命因素。然而當疫情拖長，嚴格防疫成功，導致公司倒閉員工失業，這個代價值得嗎？甚至許多老人家害怕感染足不出戶，不運動也沒曬太陽，更容易衰老罹病。

外銷沒有訂單，這是操之在人，但台灣內需產業，如餐廳飯店、觀光旅遊，是操之在我。如果不努力維持內需，縱使戰勝疫情，還是會失去經濟，無法安居樂業。解決之道，或許就是有能力者要盡量花錢，促進商業活動。

根據筆者最近到台北開會、演講、上節目的經驗，台鐵、高鐵、捷運、計程車等的消毒工作都做得很好；如果我們個人防護也做得很好，雙重保險，安全性應可接受。何況迄今台灣確診病例四二九例，本土病例五十五例，敦睦艦隊三十一例。在此狀況，台灣是相對安全。

當然防疫之心不可無，一定要確實遵循衛生習慣，常洗手，尤其進食、回家前，定期消毒，不可摸揉鼻眼嘴，保持社交距離，避免到人多的地方，公眾或密閉空間要戴口罩，徹底做到一百％防疫，就能兼顧生活情趣，消費助人，振興經濟。

（作者為高雄縣醫師公會理事長、醫師公會全聯會理事）

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