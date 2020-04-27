自由廣場》評「靠北警察」

◎ 蘇天從

隨著520即將到來，人事必有一波調動，有心人士早就開始佈局。前兩週有某週刊刻意轉載：知名警察社團臉書「靠北警察」，出示一份針對局長、分局長和所長的個人評價，以「警官場現形記2.0」網站評比方式公布，看得出來惠及某幾位高官，重傷了某位。接著又有多家媒體披露一年半前某高官出入高級招待所，想必有心撂倒他。

眼看爭相挖私德、競比爛，同學捅到流血，警政署很快的表示，高官被檢舉出入之招待所，經查該地點非列管有案的不妥當場所，近兩年亦無接獲檢舉色情營業或涉及員警風紀案件，且該場所是私人會館性質…。但也曾見數名沒人搭理的基層員警自掏腰包，去街頭巷尾的卡拉ＯＫ唱個歌，被裡面送酒遞小菜的歐巴桑過來敬酒，便被以出入有女陪侍之不當場所而重懲。放火、點燈之間的區別標準又在哪裡？

就以「警官場現形記2.0」評比來說，這些受評的官有認識的，有更多不認識的，有的被打五分滿分，還被尊崇到「高山仰止、景行行止」的層次，有的被打到給分最低的一分，具體的言行還被講到不堪入目，也有同一個官被評得兩極，被貶得低低，亦見將之捧得高高，似乎還看得到刻意找親信上網平反的味道。

歷朝歷代長官的優點，經一代一代的傳承，由於不是親身春風拂面的感受，事不關己的結果，賢能良德的懿行往往被丟三落四，優點愈講愈少，但長官的缺德無能、刻薄寡恩，遇事緊張、臨事慌張、事後誇張，言行不一、道貌岸然，侍上則卑、對下則倨…，部屬常藉過往不才無德的官以古諷今，所遺笑柄經加油添醋者愈見誇大。好笑的是，這個平台存在已久，過去被評滿分者都未見升什麼官，反倒是被評低分者日後都位高權重。

當官者實應深思唐太宗名言：「人主唯一心，而攻之者眾。」長官一人在考核部屬，更有數百部屬在考核長官，騙得了長官，騙得了部屬嗎？在位時當思戒慎恐懼、如履深淵、如履薄冰，如果我們被長官責難，為了要求工作，回到辦公室常誇張的惡化被長官辱罵的程度，以博求部屬同心協助；但如果我們被部屬惡言指責，我們敢講出來給大家聽嗎？

但還是要提醒大家，在這「人事爭奪戰的時刻」，請大家要注意不要淪為政爭的馬前卒了！

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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