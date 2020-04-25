自由廣場》及早蒐集抗疫資料 建立歷史紀錄

◎ 張谷銘、郭文華

武漢肺炎疫情成為全球的公衛危機，影響各國之深之廣，已注定成為重要的世界史事件。台灣的防疫措施卓有成效，頗獲國際讚譽。此成功經驗，應趁著疫情結束、資料流失之前，提前蒐集，開始建立全面性的資料庫，作為他國參考，為努力的國人留下紀錄，也為未來的歷史、公衛、社會的研究建立基礎，甚至可以作為紀錄片或其他藝術創作的詳實素材。

這個蒐集檔案的計畫，包括多個面向：最重要的是中央疫情中心工作記錄（包括每日內部分析及決定的過程）；病毒的檢測單位及其工作；基層院所及醫學中心的醫護工作及成員；疫調的成員、任務及範圍；邊境檢疫的落實；口罩（及其他防護設備）國家隊形成的過程運作；藥劑師在口罩分發的工作及成員；口罩實名制背後協助的電腦工程師、健保署、金融單位的合作；郵局及便利商店在物流上的工作；國軍官兵的協助；重大的疫情事件；總統府、行政院、國安會的分析與決策過程；紓困的立法紀錄；陸委會安排兩岸包機的協調過程；華航載運的工作；外交部的醫療援外；網友的創作等等。當然，外界對防疫工作的批評，不管是善意或惡意，也應該一併蒐集。

先前太陽花學運，學界及民間社會就已經意識到其歷史的重要性，所以在學生撤出立法院議場前，就有中研院的研究人員自主發起蒐集立法院議場內的立體作品、文字及議場外支持者的資料與藝術創作等。隨後這批文物在中研院同仁整理留下數位化紀錄後，送交台南的國立台灣歷史博物館永久保存，成為佳話。

這次抗疫略有不同。太陽花學運是公民不服從運動，學生和當時的政府站在對立面；但是這次抗疫能夠成功，卻政府、醫界和民間的密切合作，而且成效受到台灣社會高達九成的支持。因此本次抗疫的歷史紀錄，更應該現在就開始，由學界、政府、民間三方一起合作進行。

這次蒐集的工作，因為牽涉的面向很多，有待調查蒐集的工作不少。中研院作為台灣最高研究機構，可以當仁不讓，領導這個工作，但是也應該和國內大學分工合作、一起投入。目前有些防疫作為或疫情資訊，未必能立即公開，蒐集時必須和相關部會協調，建立機密及個人隱私的保護，但不影響資料檔案的建立。至於建立歷史資料庫所需的經費，建議由政府支持。

（作者分別為中研院歷史語言研究所副研究員、陽明大學科技與社會研究所教授及大學圖書館主任）

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