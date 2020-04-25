自由廣場》土皇帝「韓德塞」

◎ 王國論

中共為了一個「武漢」肺炎，猛甩鍋，臭腳尻怕人摀；但是現在有一個人，似乎急著將這名堂搶來使弄，這病毒似已快演變成「高雄肺炎」了。

賣菜郎說高雄疫情「迫在眉睫」，見鬼！雞毛還真當起令箭，高雄如有什麼疫情，火燒屁股的是「政治疫情」，他老兄針對政治疫情已「超前部署」幾回了，眼看著部署歸部署，仍將面臨六月六日斷腸時，這不迫在眉睫，什麼叫迫在眉睫？

他嘴說，高雄疫情迫在眉睫，立即要步武漢後塵，想來個「封城」；這一招半式，亦像極「譚阿塞」，國際間所有聲音要他下台，他老兄賴著不走，厚臉皮說他正急著救人，不要再繼續貽禍世界衛生就萬幸了。世上活人幹譙，而被他貽誤疫情害死的十餘萬冤魂，非拉他下地獄不可。

誰還敢請鬼取藥單？現今世界各國疫情仍在燒，堪稱是一波接一波的現世報，托誰的福？疫毒的大流行，普世均劍指「譚阿塞帶屎」；但賣菜郎的作為竟然跟著他老兄亦步亦趨，還真「人叫不聽，鬼帶就哢哢走」。

他老兄剛當選時，才被一個天狗熱搞得暈頭轉向，南下幫忙的行政院副院長，不是還被問「高雄，為何會有登革熱」嗎？這跟那個昏庸的晉惠帝問「何不食肉糜」，可有差別？

說來說去，賣菜郎懂得「防疫」之道嗎？也許，我們這樣問，自己都有一點像晉惠帝了！這是不是就是王淺秋說的：讓他做做看嘛！「封城」還真當兒戲！

是該告訴他，高雄不是武漢，這裡不是中國湖北，但你如果膽敢逆時中硬搞「封城」，高雄人是會起來革命的。

（作者為律師，高雄市民）

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