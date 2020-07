自由廣場》口罩？ 被新加坡同事打臉

◎ 林志杰

在台灣的我們總是認為全世界都需要口罩,全世界口罩都在缺貨。其實不然。

看到台灣開始有口罩機,作為在台灣的新加坡公司,這幾天我們很積極地想要在全世界推展台灣口罩機,日本和新加坡最早出現在我們的想法中。日本販賣機發達,於是我先向新加坡宣傳台灣口罩販賣機可以查詢中央主機,使用健保卡或身分證ID,即可數秒查詢購買人是否被允許購買。結果被新加坡同事秒打臉。WHY?

新加坡對口罩並不像台灣將之視為戰略物資,國家對每個家戶送達一副reusable mask,可重複使用的口罩後,就暫時停工了。目前藥房、超市也都可以繼續買到口罩,因為沒有太多搶購,大家也認為病毒大致都是移工帶入,政府會將之移置方艙統一治療,在街上應該不會有太多病毒。政府認為,只要防止多人聚集,封國防止外國病毒繼續進入,應該就足夠了。當然,這個情況也是每天在改變的。

因此,新加坡政府完全沒有在管制口罩購買,所以也沒有像台灣一樣可以用健保卡管制的這件事。在這種情況下,台灣贈送口罩給新加坡,其實大家來看就是個友好的行為,並沒有台灣政府或台灣人民想的Taiwan can help, Taiwan is helping這麼偉大,可能和大家期待對方能帶著感恩的心態甚至因此加強與台灣的連結等等,會有些落差。不知道台灣在新加坡的代表處是否有將實況反映回國?

(作者為新加坡商亞洲業務主管)

