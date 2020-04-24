自由廣場》解析國際組織的中國鐵票部隊

◎ 楊宗新

美國總統川普日前宣布，因ＷＨＯ失能，將中止對該組織的捐款。話聲方畢，中國立即表示將捐助二○○○萬美元協助防疫。美國每年對ＷＨＯ的資助，約在四至五億美元，而中國去年的資助僅有八六○○萬美元，相距懸殊。那麼，何以在本次疫情期間，國際社會普遍認為ＷＨＯ深受中國影響？這可能與兩國以不同角度看待國際組織的功能有關。

二戰後的國際秩序，是由美國一手打造，包括聯合國在內的主要國際組織，都是在美國倡議下成立。長期來，美國善於運用這些組織維持其霸權地位。然而自川普擔任總統後，「國際組織無用論」甚囂塵上，四年任期未滿，已先後退出聯合國教科文組織、聯合國人權理事會，也曾一度揚言退出萬國郵政聯盟、北約組織。這種對於多邊主義的漠視，給予中國可趁之機。

自胡錦濤時期開始，中國便時常以「大國是首要，周邊是關鍵，第三世界是基礎，多邊外交是舞台」作為外交指導原則，而「多邊外交」即是指參與國際組織。目前，中國已在多個重要組織中，取得人事主導權，包括國際民航組織、聯合國工業發展組織、國際電信聯盟、世界銀行、聯合國農糧組織的最高行政人員，都出自中國。掌握組織人事權，將有助於組織資源的配置及議程的設定。

中國能在短時間內取得如此斬獲，除美國改採單邊外交外，爭取到發展中國家支持，也是一大因素。自改革開放以來，中國快速的經濟成長，被許多發展中國家視為經驗典範。中國在此基礎上，提出「一帶一路」倡議，強調為發展中國家建立基礎設施、協助百姓脫貧，滿足了發展中國家的渴望。以非洲為例，目前除我國友邦史瓦帝尼外，其餘五十三國都與中國建交，成為中國之提案在國際組織表決時的鐵票部隊。

在美國重返單邊主義時，中國趁勢擴大對許多重要組織的影響力，也在本次疫情期間得到ＷＨＯ的實際回饋，不得不說是一項實惠的投資。但與此同時，若過度干涉組織事務，使其失去獨立機構所應發揮的功能性，也將引發國際社會反感。

（作者為公務員，台中市民）

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