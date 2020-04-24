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自由廣場》從蔣彥永到李文亮

2020-04-24 05:30
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◎ 郭靜儀

「醫生必須死兩次」的李文亮，繼被中共當局追封為「烈士」後，又以「中國青年五四獎章」得主再登國際媒體。李文亮從死亡公布到追封操弄，讓中國共產黨「喪事當喜事辦」的宣傳伎倆成為舉世皆知、眾人撻伐的惡劣行徑！再對比被監禁、餵藥，乃至記憶衰退的真話軍醫蔣彥永現況，格外令人痛心。

蔣彥永是誰？他是人民解放軍少將，是中國著名外科醫師，是二○○三年第一個向國際媒體公布ＳＡＲＳ疫情實況的吹哨者。二○○三年四月八日，他在一家小餐館裡，向美國時代週刊駐北京記者報告他所知的疫情後，該名記者問，「我可以把你的名字寫出來嗎？」蔣彥永回答，「你一定要寫我的名字，這是我的責任，我是一個醫生。」

蔣彥永當時就任職於現今囚禁他的解放軍三○一醫院，面對凶猛的ＳＡＲＳ病毒，蔣彥永將他蒐集到的疫情資料秘密寄發給許多國內、外媒體。但忌憚於當權者的政治壓力，沒有一家願意刊登。當時代週刊記者找上蔣彥永，蔣彥永出於醫者仁心的救死大義，語帶欣喜卻又擔憂地說「我希望媒體為人類的生命和健康能夠站出來，發出正義的呼聲。可是他們沒有理我，我跟你說，這個病看起來就像感冒，很多人都會耽誤治療，連醫生都會忽略，也容易放在醫院外面傳染，這要盡快讓人們知道呀！」

蔣彥永道出的真相如滾雪球般，被追查出更多疫情實況與失責證據，海外媒體開始向中共當局問責，以ＷＨＯ為首的專業組織也動員了起來，並驚愕於共產黨政府竟可以對自己的人民隱瞞如此嚴重的疾病，造成重大傷亡。

歷史上的今天，二○○三年四月二十四日，中共中央承受不住國際追責壓力，於北京成立了全國防止非典型肺炎指揮部。最終ＳＡＲＳ造成全球三十多個國家，八○九六人確診，七七四人死亡。

十七年後的武漢肺炎，確診人數以百萬計，死亡人數更來到十七萬人，且還在持續增加中。武漢肺炎就像當年的ＳＡＲＳ，從一場完全可防可控的傳染病，因輕忽隱瞞，致錯失了治理疫情的黃金時間，蔓延成巨大可怕的人禍。

從蔣彥永被囚禁到李文亮之死，相隔十七年卻訴說著同樣中共極權體制的故事與更悲慘的結局，歷史給人類最大的教訓難道真的就是「人類永遠無法從歷史當中獲得教訓」嗎？

（作者為雜誌編輯，台中市民）

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