TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》醫生談全面篩檢與封城

2020-04-24 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 王英明

雖然從上個月到最近幾天，許多專家都已經提出新冠病毒「全面篩檢的無必要性」，但高雄市府昨天還是決定要為四千名醫護人員做篩檢。所幸在抗議之下，這個篩檢已經改為非強制性。

在此要提出幾點看法，一、任何檢驗都會有偽陰性及偽陽性的結果，這跟採樣也很有關係。如果選擇高度懷疑病例來做，當然偽陰性或偽陽性比例都會比較少，換言之正確率就高。可是選大批無症狀者來篩檢，偽陰性或偽陽性人數都會增加更多。在目前醫護人員工作吃緊的時候，勢必造成本身或周遭很多人，不是無法工作，就是讓真正有病者有恃無恐，造成更多的機會感染他人。

二、若是認為醫護人員是高危險群、有必要篩檢，則周遭院內員工、行政人員、來往家屬，危險性並沒有更小，那麼是不是全部也都要為他們做篩檢？

三、做篩檢只是代表「當天」的狀況，並不代表往後無數日子的狀況。就像有人在一月份做了高階的肺部斷層掃描，看不出有肺癌，可是並不代表六月份他就不會出現肺癌變化。因此若要知道醫護人員今天是否正常，變成要每天篩檢，否則就沒有意義。然而這是不可能的事情。

封城的建議，甚至演練的必要性，從中央防疫專家的角度看，在目前並沒有疫情全面崩潰的情況，完全不需要考慮，否則反而會造成民心的惶恐、社會的不安。

個人的看法是，既然有「中央流行疫情指揮中心」，全國各界各級政府的防疫政策或決定，應該都是完全由這中心統一全權指揮。政治人物何妨放寬心情，不要以專家自居，或動輒以超前部署為由，做出有些匪夷所思的決定。要知道，最近海軍艦艇的疫情風波，不就是國防部完全自外於中央指揮中心，所產生的結果？

（作者為退休醫師，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.