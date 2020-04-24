自由廣場》醫生談全面篩檢與封城

◎ 王英明

雖然從上個月到最近幾天，許多專家都已經提出新冠病毒「全面篩檢的無必要性」，但高雄市府昨天還是決定要為四千名醫護人員做篩檢。所幸在抗議之下，這個篩檢已經改為非強制性。

在此要提出幾點看法，一、任何檢驗都會有偽陰性及偽陽性的結果，這跟採樣也很有關係。如果選擇高度懷疑病例來做，當然偽陰性或偽陽性比例都會比較少，換言之正確率就高。可是選大批無症狀者來篩檢，偽陰性或偽陽性人數都會增加更多。在目前醫護人員工作吃緊的時候，勢必造成本身或周遭很多人，不是無法工作，就是讓真正有病者有恃無恐，造成更多的機會感染他人。

二、若是認為醫護人員是高危險群、有必要篩檢，則周遭院內員工、行政人員、來往家屬，危險性並沒有更小，那麼是不是全部也都要為他們做篩檢？

三、做篩檢只是代表「當天」的狀況，並不代表往後無數日子的狀況。就像有人在一月份做了高階的肺部斷層掃描，看不出有肺癌，可是並不代表六月份他就不會出現肺癌變化。因此若要知道醫護人員今天是否正常，變成要每天篩檢，否則就沒有意義。然而這是不可能的事情。

封城的建議，甚至演練的必要性，從中央防疫專家的角度看，在目前並沒有疫情全面崩潰的情況，完全不需要考慮，否則反而會造成民心的惶恐、社會的不安。

個人的看法是，既然有「中央流行疫情指揮中心」，全國各界各級政府的防疫政策或決定，應該都是完全由這中心統一全權指揮。政治人物何妨放寬心情，不要以專家自居，或動輒以超前部署為由，做出有些匪夷所思的決定。要知道，最近海軍艦艇的疫情風波，不就是國防部完全自外於中央指揮中心，所產生的結果？

（作者為退休醫師，台北市民）

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