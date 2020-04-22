自由廣場》教宗不宜扮演中國甩鍋的助力

◎ 陳唐山

義大利媒體報導教廷正秘密安排教宗訪問中國，友中的義國政府也積極促成此事，雖然教廷外交部表示毫無所悉，但是面對中國亟欲甩脫病毒擴散責任的大外宣情勢，仍不免激起陣陣漣漪。

據了解，梵中兩國外長二月在慕尼黑的歷史性會晤後，不僅教廷本身有意進一步接觸，連中國也覺得這是「天上掉下來的禮物」，把教宗訪問武漢賦予「重生」的意涵。其實更精準的說法應該是，在武漢肺炎禍害全球，西方國家紛紛把究責矛頭對準中國的時候，中共當前的要務就是撇清隱匿疫情的責任，並甩開疫源地的指控；這時候，無神論的堅持可以退居幕後，只要配合教宗上演一齣安撫人心的大戲，事後再壓迫人民的信仰也不遲。

轉移焦點與推卸責任向來是中共的慣用手法，任何原則只要符合政治需求，都只是中共用來鞏固政權的工具，不論歷史恩怨、民族主義的大纛，或是無神論的堅持，中共都可以捏圓掐扁，彈性處理。

中共這種慣性，日本前駐台代表池田維在《動盪的亞洲外交》一書就有入木三分的描繪。日中建交前，北京政府經常指控《美日安保條約》是敵視中國的侵略性軍事同盟，但建交聲明不僅隻字未提，還認為條約的存在是理所當然，這是因為中蘇交惡後的優先考量是聯美日抗蘇聯，所以安保條約可以暫時按下。

再如天安門事件後全球抵制中國，中共告訴日本，只要天皇訪中，兩國間的戰爭恩怨就可以告一段落。一九九二年，明仁天皇終於訪問中國，當時天皇向中國人民誠摯表達戰爭帶來苦難的歉意，兩國關係看似和諧，後來江澤民訪日，卻身著人民裝在皇宮國宴上訓斥日本軍國主義，令人錯愕。十幾年後，中國前外長錢其琛在回憶錄中提到，為了化解國際社會對天安門事件的制裁，「天皇訪中」便成為中國突破國際包圍網的戰略，日本人這才恍然大悟，原來是被中國人利用了。

所以，反覆不定正是中共的慣性，只要能把議題操作成對自己有利的形勢，什麼原則都可以調整。現在中國對疫情源頭欠缺合理說明，而全世界向中國究責的聲浪又此起彼落，如果教廷真的與中國洽商訪中一事，實應深思中共卸責固權的背後邏輯，不宜貿然出訪，否則急於甩鍋的中國政府一旦找到突穿國際輿論的破口，勢將削弱究責的力道。

（作者為前外交部長）

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