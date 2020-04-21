武漢肺炎蔓延全球，在世界造成生命財產的莫大損害，讓全人類生活受到極大衝擊。各國努力抗疫之際，調查病毒來源、感染途徑、初期處理，與研發治療藥物、疫苗同受關注。中國身為疫情的首發地點，職司全球公共衛生的世界衛生組織（WHO），也因此受到嚴格檢視。

中國至今的表現，完全稱不上一個負責任的崛起大國，既害慘中國人民，也讓舉世跟著遭殃。它隱匿初發疫情，壓制「吹哨者」，改變確診認定標準，死亡數字改來改去，至今不讓國際調查疫情真相。在專制體制下，「大國」面子最重要，政權「維穩」是唯一考量，百姓生命擺次位。即使後來疫情「向好」，它也不知自我檢討，異議人士仍「被失蹤」，武漢黨委書記要人民聽話、感謝共產黨。對國際社會，它對歐美疫情幸災樂禍，強力推銷「大外宣」，大力形塑中國模式，要各國「抄作業」，「世界應該感謝中國」，且對台灣文攻武嚇不鬆手。

如此表現，世人看在眼裡，反彈四起。其中有中國自己招惹的，更多的是「大外宣」不誠無物，充斥營造「中國幫助全世界」的假訊息，讓世人看破手腳。事實上，中國在疫情趨緩之後，積極向各國輸出口罩等醫療用品裝備，但荷蘭、捷克、澳洲、西班牙、土耳其、菲律賓都傳出「中國製造」問題多多。例如，英國以二千萬美元從中國購買試劑盒，卻發現檢測無效；芬蘭還有官員因採購中國劣質品而下台。

「大外宣」假的真不了，中國第一線外交官腦袋發燒，也引發外交抗議。中國外交部發言人趙立堅提出陰謀論，認為美國人把病毒帶到中國。中國駐俄羅斯大使發表歧視武漢肺炎病患言論，惹起爭議。在巴黎，中國大使館官網不僅尖銳批評西方國家，指責八十多位法國議員支持台灣，還宣稱法國有養老院人員擅離崗位，「讓病人在飢餓和疾病中死去」，引發眾怒，法國外交部召見中國大使抗議。更嚴重的，在廣州等地的非洲人遭強制檢測、隔離、驅趕，甚至露宿街頭，激起非洲國家群起抗議，召見中國大使及發表聯合公開信譴責。

指控中國偽善、傲慢、故意混淆病毒起源之外，更大的反彈在追究責任、訴訟並要求賠償。美國總統川普質疑，中國可能「故意」讓武漢肺炎大流行，正調查是出自有意或疏失，如係故意，中國一定要承擔後果。法國總統馬克宏認為不要天真地相信中國抗疫真好，且優於西方。英國代理首相拉布強調疫情過後檢討英中關係，已無可迴避。澳洲內政、外交部長同時要求國際社會獨立調查病毒起源及疫情傳播，「中國欠世人一個解釋」。

除了政要對中國質疑批判外，各國民間社會更不客氣。其中，德國第一大報《畫報（Bild）》對中國的撻伐最有力。該報提出應否「要求中國為疫情對各國造成的損害買單」，總編輯芮克特（Julian Reichelt）發致習近平公開信，並接受「德國之聲」專訪。芮克特指出，病毒來自武漢，不論是生鮮市場或實驗室；中國不僅失職，還決定不通知其他國家，導致全球災難。該報強調，有一種東西叫全球公共衛生責任，失職須追究，進而開出一份帳單，要中國買單。芮克特也對習近平直言，「你在危害全世界」、「冠狀病毒之前，中國是眾所周知的監控國家；如今，中國被認定為讓致命疾病感染全球的監控國家。這，就是你的政治遺產。」

德國之外，從英國、印度、埃及到美國，都有追究中國並要求賠償的主張和行動。疫情嚴重的美國，哈里斯民調顯示，「中國要為武漢肺炎負責」已成不分黨派的民眾共識。聯邦參議員葛蘭姆就此道出公眾心聲：從SARS以來，「這已是第三次從中國向外擴散的疾病大流行，真是夠了。」他在國會參與推動立法，要求中國賠償。武漢肺炎造成多少損害？英國智庫亨利．傑克遜學會四月初估計，僅G7就為疫情花費四兆美元。

中國為武漢肺炎買單嗎？當然不會，因為不論SARS或智慧財產權，不買單是它一貫作風。台灣雖是武漢肺炎受害者，中國不但連口頭道歉都省去，還拿「以疫謀獨」反咬一口，因為它在台灣有政媒啦啦隊；這些人的論調，從口罩禁出口、配售、捐贈各國到武漢台灣人回國檢疫、世衛秘書長譚德塞爭議，都強烈批判。啦啦隊或以監督為名，但有如二○○六年BBC的HARDtalk節目主持人問馬英九的：你的立場基本上與北京一致，你難道不會感到不安嗎？

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