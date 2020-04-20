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自由廣場》想像「科技抗疫國家隊」

2020-04-20 05:30
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◎ 張智為

面對武漢肺炎COVID-19疫情，台灣政府在公衛防疫扮演全球的模範生，然而如何聚集政府、產業和學術界的領導者，利用強大的高效能計算資源來加快開發檢測，遏制和治療冠狀病毒的有效方法，是我們要思考的下一步。

台灣目前唯一國家級高效能運算中心—國家高速網路及計算中心，在日前推出「御守台灣．科技抗疫」專案，正是利用強大的高效能計算資源投入在防疫的運用。但是科技防疫需要各種專業知識，包括AI、超級計算、藥物發現、分子動力學、基因組學、醫學成像和數據分析等，並且需要媒合三個基本要素—領域科學家、計算機科學家和高性能GPU計算機。

領域科學家：組織國家衛生研究院、國防部預醫所、中研院生醫所及各大教學醫院分子生物學、醫學影像、基因組學的專家顧問團。

計算機科學家：組成擁有AI方面的專業科技團，可幫助領域科學家更快地獲取和處理更多數據，從而在更短的時間內提供更好的見解。

高效能GPU計算機：一個優化的高效能GPU計算機，會加速計算機科學家及領域科學家所需運算作業，推動研究成果。

我們期待台灣的「科技抗疫國家隊」能迅速組成及透過這個國家隊媒合各種不同領域專家一起並肩作戰，對抗武漢肺炎。台灣可以做為全球公衛防疫的模範生，也可以用台灣的科技打一場科技防疫戰。

（作者任職科技業，台北市民）

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