自由廣場》醫院需要政府補助

◎ 羅永達

台灣第一階段的防疫，令世人刮目相看，就如健保制度的建立一樣傲視於世，但建立這些成就的基礎，卻是由一座座醫療的堡壘所連成的長城，護衛著台灣民眾的健康與安全。

在防疫初期，中央指揮中心成立前，各醫院早已被長期要求自行儲存醫療戰備物資（平時不得使用，過期自行換新，費用自己負擔），故防疫初起，各醫院以多年感控演練，立即能分流、分艙、阻絕疫病、保衛醫療能量、守護人民，這些醫院自行的付出並無任何政府或健保總額的挹注。

疫情陡起，醫療生態丕變，為應付疫情，各醫院設置採檢及篩檢站、調整人員的配置、降載能量，除負壓隔離病房的治療費用昂貴外，因對所有疑似感染病人，均以高規格待之。三人床改收一床，照護人員分組且固定，護病比遠高於平時編制。檢查項目更為周延全面。且爲求謹慎，對疑似病人非二採陰不敢出院，致使住院成本大幅提高。並為了防疫優先，將較不緊急手術延後，鼓勵病人非必要不需到醫院來，致許多科別業績大量下滑（如皮膚科、復健科門診等）。致使所有站在第一線承擔風險且多數仰仗健保的醫院面臨成本大幅增加、收入減少的困境。

政府的應對卻僅止於對疫情直接建置的人力、物力，如檢疫醫院、專責病房。但對24小時守衛醫院的保全、清潔、行政等卻無補助。對貢獻最深的醫院，總以健保總額保障搪塞，擬僅以去年同期核付做為暫付款來解決醫院的燃眉之急，至於六個月後醫院將重蹈SARS當年因還不出結算款而倒閉問題置若罔聞。

依據全民健保法第52條（不屬承保範圍）規定：因戰爭變亂或經行政院認定之重大疫情，不適用於本保險。另每年九月總額協商悉以平時一般承平時期之傷病為範圍，因疫情所加重之醫療負擔不在此限，政府本就應以特別預算補之。

或以因門診及輕病之服務量減少，點值會升高彌補等言詰之，但實際上是疫情期間，部分門診及一般病住院減少部分，已被因疫情增加單價之住院費用所填補，故點值不會大幅上升。但延後治療之各項疾病，若以SARS時期為例，將會在疫情過後報復式反彈，屆時業務量劇增，點值劇降。依現行分區共管制度，為了維持點值，則各醫院攤扣將會是醫界無法承受的負擔，甚會造成醫院倒閉的災難。故為鼓勵醫界勇敢且無後顧之憂的面對疫情，也避免苦幹順從的醫院不致崩潰，我們具體建議如下：

(一)敬請完整地補助各醫院為守護民眾、抵抗疫情所投資的各項軟硬體、設備及人力的挹注，甚至包括醫療廢棄物大增的費用等。

(二)疫情期間，審查從寬，並保障各醫院獲得至少較去年同期某種比例之給付。

當中央疫情指揮中心宣佈疫期結束後半年，醫院業務若大增時，則不以攤扣為原則，保障其點值，其費用以特別預算支付。

(三)因防疫期間大量使用於消毒及病人呼吸器等設備之水電予以減免。

(四)各私立醫院因疫情所導致收入減少、支出增加的損失，其稅賦減免應予認定。

當全世界疫情吃緊，所有國家為醫院及醫護人員加油打氣並提供各種津貼的同時，台灣所有恪守崗位，任勞任怨並交出全世界最漂亮的成績單（致死率最低、康復率最高）的醫護同仁，更希望政府能給予實質的協助，來共同守護台灣的人民。

（作者為醫師，台灣醫院協會理事）

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