自由廣場》正藍盼韓國瑜別拖垮國民黨

◎ 王瑞興

在疫情籠罩下，罷韓第二階段快速超標連署，並定六月六日投票。儘管罷韓發起人來自綠營，但如非韓人格破產，豈能引起共鳴。如四月五日韓天媒體集團刊登一則有意思的新聞，標題是「更想罷韓竟是國民黨」，顯示罷韓不分藍綠。藍營表面上不得不挺韓，實際上盼望他終結政治事業，讓藍營能夠停損。

韓會面臨罷免，「人格破產」是主因，也就是日本媒體對韓的評論「人設崩壞」！對政治人物而言，這四字何其嚴重，原因罄竹難書，品德爭議族繁不及備載，就別提了；江湖郎中性格，信口開河成習；總經理偽稱賣菜郎，美濃白玉蘿蔔當成苦瓜，鱸魚石斑分不清；二二八說成八二三，謝雪紅講成王雪紅，類此頻頻發生；面對議會質詢，雞同鴨講脫序演出。聽其言觀其行，對照侯友宜的務實勤政，兩者天淵之別。如此水平落差，藍營豈不汗顏！

筆者政治傾藍，但四十幾年前在台北街頭逐場聆聽民主前輩康寧祥及黃信介競選演講，早受民主啟蒙。一九七八年十二月中美斷交時，美國派副國務卿克里斯多福來台，筆者當時大三，自發來到外交部外，面對國家處境熱淚盈眶，是個憤青。服役時，擔任軍校政教組教官，這種正藍屬性，當然為韓勝選市長而雀躍，但很快認清真相，早已鄙視這位投機政客。

莫忘世上苦人多，是韓的口頭禪，韓如有一絲絲體恤苦人，該思考自行請辭。因為罷韓已成定局，然選務經費高達一億餘元，足供一千戶中低收入至少半年生活需用。而依一月總統選舉結果，藍綠政黨票相當，總統票相差百分之十九，挺藍不挺韓已見端倪，而挺韓立委候選人幾全潰敗，加上罷免連署快速超標，罷韓必然通過，將創我國地方自治紀錄。韓市長請辭，算是對高雄市最大貢獻，也為自己留點尊嚴。

水能載舟也能覆舟，韓曾快速被推至浪尖，又即將滅頂於浪濤中。他的事例給政治人物最大的啟示「守誠信、重品德及有能力」，做事要腳踏實地，不能只靠一張嘴。如今，人格破產，說甚麼沒人相信，做甚麼沒人在意了。

六月六日，百年瘟疫未必止息，但韓必然下台，讓他打包實踐自己的諾言「總統選輸改行賣珍奶」，當然啦，或許又是信口雌黃；不過，最好當個富貴閒人，別再拖垮國民黨。

（作者為退休公務員，南投市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法