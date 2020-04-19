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自由廣場》評《從美簽看金馬住民的「中華民國」》

2020-04-19 05:30
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◎ 黃聖峰

日前雲程先生投書《從美簽看金馬住民的「中華民國」》，從金馬住民美簽的處理程序及AIT的發言論證金馬與台澎法律地位不同，頗有見地。但對「中華民國」的描述，似有不少值得商榷之處。

該文稱「中華民國從1912建立，在1949滅亡」，只是「政體（government），不是國家（state）」云云。然而，government在國際法上指「國家政府 （state government）」，是主權國家 （sovereign state） 的運作機關。不知作者為何自創「政體」譯法。

其次，「中華民國」是大清帝國於1912年依宣統帝退位詔書自帝制改為共和制時換的國號，是大清帝國改制後的新名字，而「中華民國政府」則是更名改制後的大清帝國內部具國家政府地位的政權 （regime），並非新國家。

至於「中華民國在1949滅亡」應該是誤解。

在二戰終戰後爆發的「中國內戰」裡，中國國民黨掌控的「中華民國政府」（政權）原本穩居國家政府地位，但中共於1949年另組名為「中華人民共和國政府」的政權來爭奪中國代表政府地位，因而形成「兩個中國政權爭奪中國政府地位」的局面。

中華民國（政權）並未在1949年滅亡，而是在該年12月流亡至當時主權仍屬日本的盟軍佔領地台澎。而且，直到聯合國大會於1971年10月25日以2758號決議改承認「中華人民共和國（政權）」為中國代表為止，中華民國（政權）一直以中國代表政府的身分，在聯合國參與國際事務。它以中國代表身分參與通過的決議，在中國代表換手後仍繼續有效。準此，若說中華民國1952後新生為台澎，台澎豈不等同中國？

既然中華民國（政權）未曾滅亡，自然也無從「新生」，「1952後新生的中華民國是台澎」也不存在。更何況現在還有十五個國家承認該政權是中國代表政府。其歐洲邦交國梵蒂岡在其官方網站上，更於該政權旗幟旁標示著China。

最後，作者企圖以《台北和約》論定「中華民國新生為台澎」。但因《台北和約》簽署的主要目的及法律效力是「終止中日兩國戰爭狀態」，該和約只能證明日本政府在當時承認中華民國（政權）是「管理範圍包括台澎」的中國政府，並沒有讓中華民國「新生」成台澎的效力。

（作者為愛丁堡大學國際公法博士生，https://www.facebook.com/rotpnetwork

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