自由廣場》大家都這麼做過！ 談分拆華航

◎ 林志杰

中華航空公司改名，到底會不會影響航權？國際航空法專家、清大教授黃居正說，華航正名「百分百」不會影響航權。其實看看台灣、日本之間的飛航歷史，也可略知一二。

日本航空為了中國的異議，單獨將台灣航線分拆出日本亞細亞航空（Japan Asia Airline, JAA），大家或許還依稀記得這個名字。十多年前，再度合併回日本航空（Japan Airline, JAL），將JAA的名字與飛機塗銷回歸JAL。

中華航空可因應中國航線保留一切，繼續使用。另成立子公司飛航國際航線。如果還有困難，將華航減資，另成立獨立的小華航，航權就算全部重談，也要打破重重困難去做。對於華航稱為China Airlines，國人隱忍不是短期間了，其實對於中文名稱大家也非常不滿意。

民意調查有八十五％的人民支持華航更名，這是國人的要求，政府必須正視不能逃避。這也代表了國人寧願犧牲中華航空，也不希望再帶著CHINA名稱的飛機到處代表我們飛。金錢利益完全不是考量，核電廠我們浪費了千億，把華航塗銷我們其實不太在乎。政府與華航這次可要輕話重聽。

對於名稱，不見得一定要掛上TAIWAN字樣，國外Virgin航空、草莓航空等都和地域沒有關係。如果需要全民入股，目前正是民氣可用，只要政府分拆華航方向確定，發起一百億全民集資，我相信很快就能達成目標，不相信嗎？看看阿滴發起登廣告於紐約時報花了幾天，超募了多少錢？

家人過去長期任職於日本亞細亞航空與日本航空，因此直覺認為分拆中華航空是非常自然的作法。做得到與做不到，就只差執政者的決心而已！

（作者為新加坡商亞洲業務主管）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法