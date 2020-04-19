自由廣場》夜市「國際化」之吃錯藥

◎ 陳德銘

這幾天新聞多以高雄六合夜市的「街經濟」作為盛衰指標：四十攤停業，占全數一七六攤中二十二％，日銷一千碗粥變成三百碗，生意下滑七到八成，逛街人次也從五十六萬跌至十二萬，因此確認了大蕭條景況。但，以這夜市作參考值可靠、公信嗎？真是全因疫情而墜至谷底？我以旅遊業者角度來斷言六合夜市的沒落是必然終局，景氣充其量只是推手而已。

六合曾經很風光，具八十歷史的它可是高雄首條由市政府規劃的夜間行人徒步區，亦曾獲頒發「人氣第一、最環保、最友善、最有魅力、最好逛的夜市」等殊榮，堪稱南部夜市代表。但如今，昔日的「大港埔」卻門可羅雀，更一度被網友票選為全台「最爛夜市第二名」，國內外遊客用「坑殺」形容之，以下三點歸納是令六合或同類型夜市垂死的原因。

首先，定位「國際觀光夜市」正是催命符。「夜市」原屬庶民小吃大集合，價廉、道地為號召，若強與「國際」沾上邊，去迎合一次性消費外國遊客，那無論口味和價格上均難維持原來家鄉味，造成「國際化代表什麼都有亦即什麼都沒有」的泡沫兩難。試問杏仁茶、甘蔗汁、臭豆腐、骰子牛等全台氾濫而與當地無直接關係之攤販，怎能讓人印象深刻？對比基隆廟口獨有佳餚、深坑豆腐街的成功定位，便可見高下。

第二，夜市自治管理委員會並沒有嚴格篩選進駐商家的產品內容。大部分旅遊業者主要營收依靠遊客購物消費的抽成，六合原本海產粥、烏魚腱、鱔魚麵、土托魚羹、過魚料理、蛇肉、鄭老牌木瓜牛奶等是最吸引的道地元素，但「國際遊客」的導向，茶葉、鳳梨酥、牛軋糖、藥膏美妝，甚至珊瑚玉石卻如雨後春筍般出現，客人逛一趟三八○公尺的六合，便能將來台八天需購買的伴手禮一網打盡。試問會有旅行社、導遊和司機愚昧地安排到一個損害共同利益的夜市來光顧嗎？畢竟，團客還是比自由行的人多，所以最後變成「旅客不來、本地人不來、人都不來」的共輸局面。

第三，著重硬體設施改善而忽略軟體經營管理。六合夜市於1996年票選特色標誌和吉祥物、2003年彩色瀝青鋪路面並設共桿路燈、2011年再升級環境及門面視覺效果。這些造街改善工程固然是好，但庶民經濟最重要的是「人」，「誠信」是交易靈魂，但六合近年「宰客」時有可聞：四百元一隻烤蝦、比市價貴十倍的烏魚膘和翻倍的水果等等，屢屢引發糾紛，這就是只求租客租金導致傷風敗德的結果。這樣的六合夜市，能不走下坡嗎？

（作者任職旅遊業，桃園市民）

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