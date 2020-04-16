社論》台灣應爭取成為世衛會員國

來自中國的武漢肺炎肆虐全球，國際責任的檢討已然展開，包括美國川普總統及國會議員都指向世界衛生組織領導層的延誤警示，造成疫情一發不可收拾。無能防疫又配合中國的世衛組織，正成眾矢之的。

美國國內疫情上升，川普總統從砲轟世衛組織「確實搞砸了」，再批世衛「極度以中國為中心」，昨並最新宣布將暫停對世衛的金援，調查世衛管理不善與隱瞞疫情的責任。美國是世衛組織最大資金捐助國，川普指出，美國去年資助世衛四．五億美元，中國僅花四千兩百萬美元，但世衛都按中國的方式，「這是不對的」。

美國國會議員更點名要求一路仰仗中國鼻息的世衛秘書長譚德塞應下台負責，多位美國參議員並致函世衛組織，限時要求譚德塞等人，必須交出疫情相關的通聯紀錄，並說明有無收受薪資以外的「經濟補貼」等。美國將矛頭對向世衛領導層，也是劍指北京政府，世衛攻防戰已然開打。

美國接連出招，譚德塞幾次回應均以這是「政治化」帶過，但眼見美國是「玩真的」，譚德塞則放低姿態說，希望美國繼續提供資金。如今的世衛領導層，不僅專業性遭絕大多數國家徹底懷疑，就連有無不當收受金錢也被提出，這是世衛組織自一九四八年成立以來最大危機。如今疫情仍未止息，譚德塞無法擦亮世衛的招牌，更多的卻是對個人權位的保衛戰。

尤其，譚德塞在上週使出陰招，誣指台灣對其人身攻擊及種族歧視長達三個月，想模糊外界焦點。中國隨即一搭一唱也批台灣為了「以疫謀獨」而攻擊世衛負責人。作為譚德塞背後那一隻手，北京透過譚德塞打壓台灣，不僅因為台灣的防疫成績在國際社會發光發熱，把中國的隱匿疫情與粗暴封城手法比了下去，輸出醫療物資也因品質粗劣迭遭各國退貨，灰頭土臉，更見不得台灣的國際正面形象水漲船高。

譚德塞以莫須有的指控污名台灣，但這段時間，中國在廣東等地以防控疫情為由，針對非洲裔人士的不人道及強制作為，引發非洲國家的強烈不滿。非洲國家駐北京大使聯合致函中國外交部長王毅，痛陳這是對非洲的種族主義。真正對非洲裔有種族歧視，原來就發生在中國，這也徹底打臉譚德塞。一場瘟疫，有如照妖鏡般，世衛領導層的親中嘴臉是一覽無遺。

武漢肺炎尚未看到盡頭，但對世衛及中國的檢討已紛沓而至，防疫有成的「台灣模式」，成為國際輿論最鮮明的對照組，世衛領導層與中國愈打壓，台灣的形象更正向，加上展現國際援助的能量，得道多助，台灣今年推動參與世衛，可望獲得更大的國際助力，而有新的契機。國際局勢瞬息變化，蔡政府對於世衛推案，也必須迅速調整並更精準的因應。

蔡政府現以推動世衛觀察員為主軸，但這觀察員若還是透過世衛秘書長邀請出席，等於交由聲名狼藉的譚德塞主導，這也給了北京繼續在背後操弄一中框架的機會，先前馬英九執政時，台灣就是在這套一中模式下，每年被動等待受邀出席。身分矮了一大截，又受制於中國，過去三年說卡就卡，不再邀台灣與會，這種跟著北京走的世衛觀察員身分，蔡政府不該延續，基於完整的權利義務，應以推動成為世衛成員國為最大訴求。

世衛的正式成員，須透過會員國提案，再交由世衛大會議決或投票。中國是擴散病毒的元凶，堪稱全球公敵，打壓台灣推案的力道勢必難若往年；國際形象佳的台灣，有機會爭取更多國家的支持，或至少不要投反對票。台灣大有可為，不應只有重回觀察員的角色。

武漢肺炎正襲擊全球，也讓各國看到台灣絕對有能力貢獻國際社會。川普總統矢言改革世衛組織，而沒有台灣的正式角色，就是不完整的改革，因為政治歧視而繼續阻礙台灣成為世衛成員國，也說明世衛依舊是以政治眼光看待全球的公共衛生。一場百年瘟疫，正以最嚴厲的方式告誡人類，疾癘無國界，未來只要出現任何缺口，就可能重蹈這次的大浩劫。「台灣不入世衛，誰入世衛」，讓台灣成為世衛組織完整的一員，就是世衛最重要的自我改革。

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