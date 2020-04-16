自由廣場》防疫與投票可以兩全

中選會沒有卸責空間 否則要有被告的準備

◎ 王洲明

中央流行疫情指揮中心規定「居家檢疫、居家隔離」者，不得外出。中央選委會順勢規定：抗疫期間，「染疫者」不可外出行使投票權。

《傳染病防治法》第三十七條：限制或禁止傳染病或疑似傳染病病人出入特定場所。也就是說，「染疫者」不可外出，等同剝奪投票權。最近各縣市舉辦的鄉鎮長與村里長補選，已禁止「染疫者」投票。

但《公職選罷法》第十四條：「中華民國國民，年滿二十歲，除受監護宣告尚未撤銷者外，有選舉權」。選罷法只禁止「受監護宣告尚未撤銷者」不能投票。

《傳染病防治法》與《公職選罷法》互相牴觸。如何能抗疫、也能維護公民投票權？其實有兩全其美的方法。南韓昨天（四月十五日）舉辦國會選舉，其採行措施足供參考：一、俟大眾投票後，「染疫者」再行投票；二、特設投票所專供「確診患者」使用；三、投票前一律「量體溫、戴口罩、洗手、戴手套」；四、體溫逾三十七．五度者，到「特別圈票處」圈投。南韓尊重「染疫者」之投票權，設想周到。

據新聞報導，高市衛生局統計至三月二十二日，列管居家隔離者為十三人、居家檢疫為三千九百四十四人，絕大部分是具有投票權的公民。「罷韓」投票預定六月舉行，如果「染疫者」缺席的票數，成為罷免案是否成立的關鍵票數，輸的一方，可以《公職選罷法》第一百二十四條：「罷免案通過或否決之票數不實，足認有影響投票結果之虞，得於罷免投票結果公告之日起三十日內，向管轄法院提起罷免案通過或否決無效之訴…」，提起訴訟。

我國抗武肺的防疫措施舉世稱讚，但中央選委會藐視「染疫者」權益，便宜行事，僅以行政命令規定「不准出席投票」，也明顯違反《行政程序法》第七條「行政行為，有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者」。

同意與不同意「罷韓」嚴重對立，雙方票票錙銖必較。僅以行政命令剝奪「染疫者」投票權，恐非共體時艱可善了。所以，中央選委會與各縣市選委會要迅速改進補救之！

（作者為反賄選研究室負責人，台中市選委會監察小組召集人）

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