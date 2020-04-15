自由廣場》用運動賽事讓世界看見台灣

◎ 焦佳弘

武漢肺炎肆虐全球，在台灣行有餘力之餘開始更積極的支援國際社會的同時，也帶來了許多關於「看見台灣」的討論。於是，華航的支援物資讓中國藉機宣傳是中國的台灣能幫助，引起國人討論華航該不該改塗裝；泰國的網友們卻也在此時意外成為了台灣的義勇軍，透過迷因告訴世界台灣與中國的不同。其實，在全球大力防疫的這段期間，台灣目前為止的表現是有目共睹。然而不只是防疫外交、網路輿論，其實也別忘了我們還有另類的「體育外交」，能讓世界看見台灣。

作為少數運動賽事能正常舉行的國家，台灣體壇在政府防疫政策得宜及全民一心配合的努力下，各項主流運動體育賽事尚能在指揮中心之活動準則下照常舉行。除了中華職棒的開賽成為了今年度各國職棒聯盟中第一個開賽的賽事，國際媒體揭載，台灣男子足球聯賽也是現時世界依然順利運作的僅存五個足球聯賽之一，而女足木蘭聯賽更是亞洲唯一順利開賽的女子賽事。其中，台灣足球聯賽開幕戰除了與中華職棒一起於上週末登上路透版面，同時也受到亞洲足球聯盟（AFC）以網站專文及臉書粉絲頁介紹，使我國足球發展與防疫作為得以為世界體育賽事愛好群眾所知。

考量足球為全球最受歡迎之運動，棒球亦為美日韓等國家國民運動，倘若公部門、民間事業或是民間團體，能在國際疫情中結合運動賽事成為世界矚目的契機，即便目前台灣只能以閉門賽事進行，善用並強化場邊的看板宣傳與網路轉播效果，除了能增加國內球員於國際體壇的能見度，亦不失為向國際發聲的機會，讓「看見台灣」在體育賽事的國際舞台開創出另一片藍海！

（作者為中華民國足球協會副秘書長）

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