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自由廣場》向醫護公敵求償

2020-04-15 05:30
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◎ 陳俊光

在怵目驚心的全球疫情之下，或許不是很多人注意到：四月九日，全球已有兩百多名醫護人員殉職、以義大利最多；截至四月十三日，光是醫師病故就接近兩百，其中包括幾位著作等身的大師。而西班牙一地就有兩萬五千名醫療人員染疫，佔全國染疫人數約十五％。

雖然在上帝眼中，每個人的生命都等價。但是，醫療人員是因為救人而染疫；而且，每一位醫護殉職，就少一份救人的力量。

之所以有如此慘烈的犧牲，主因之一是防護不足。今年一月，中國政府還在隱匿疫情，官民營公司就在全世界蒐購醫療物資；當疫情蔓延至全球，中國就以高價販賣相關物資，甚至謊稱捐贈。更惡劣的是：中國出口的口罩、測試盒、防護衣多數不符規格，甚至採檢棒本身帶有病毒（極可能造成健康受測者染疫）；有許多國家受害，芬蘭官員也因此下台—比官員下台更嚴重的，是不計其數的醫護因此（裝備不足或不良）染疫或殉職。

在出口偽劣醫療物資之前，中國早已鼓勵研製新型病毒、卻疏於管理導致動物屍體外流。雖無法證實武漢肺炎導因於此，但這兩件事的確可能造成人類災難。中國又操縱WHO、合謀對外隱匿疫情，造成各國因應不及、這也是大量醫護染疫或殉職的重要原因—而中國國內的醫護也未能倖免。

或許是歐美民主國家善於自我反省、或許是中國的大外宣發揮影響，在疫情失控下，歐美學者紛紛檢討各國醫療公衛系統的缺失。然而，從前述事實可知：或許歐美醫療系統尚可改進，但造成大量醫護殉職與人民死亡的主因，仍然是中國政府的惡行。

所以，在國際交流（包括醫療合作）不可避免的狀況下，如果各國醫護想要擁有安全的工作環境、人民想要擁有良好的健康，就應該敦促該國政府向中國興訟索賠、避免中國政府繼續為禍世間，在中國改善之前，就要（效法台灣政府）對中國保持戒心。至於中國人民（尤其是醫護人員），也應該思考是否還要坐視政府把自己當韭菜？

（作者為精神科醫師）

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