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自由廣場》阿滴，謝謝你

2020-04-14 05:30
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◎ 劉庭妍

昨天的自由時報社論中看到關於集資登紐約時報，有某老師寫評論抨擊。身為一名高中生的我有一些看法。阿滴，一名擁有二百五十萬用戶訂閱的當紅YouTuber，在譚德塞發表三分多鐘批評台灣的言論後，阿滴和聶永真等人發起募資活動，將在紐約時報刊登廣告，向世人說出真相與台灣人的心聲。大家是否有想過，此舉將失去多少中國粉絲的支持，很多相關的廣告、代言等，之後合作廠商不免會有些卻步。然而，他卻放下這些可觀的利益，勇敢地發起捍衛台灣的活動。

阿滴，在武漢肺炎爆發不久後，他寫了一封給ＷＨＯ的公開信，呼籲世衛人權、人的安全無國界，台灣不應該被排除在外，這支影片甚至連小英總統都轉發，可見其能力的信度與效度。

這次的二○二○年總統大選，阿滴和幾位知名網紅拍了影片，希望更多年輕人返鄉投票，參與民主見證，所引起的風潮，是何等的光榮。現今的年輕人看似被世俗的眼光定義為草莓族，但是當面臨國家危機時，年輕人的熱血與對國家的認同感，幫助台灣繼續走在民主的道路之上。

阿滴的頻道和其他網紅最大的不同在於知識性，印象最深的是ＴＦＴ的特別企劃與Google員工英語能力測試。阿滴來到花蓮玉里深入了解ＴＦＴ組織在偏鄉的實際運作。教育通常不是眾人感興趣的議題，但他用他的影響力，錄製影片讓大眾更了解偏鄉教育的重要性。而Google影片，年輕的台灣Googler提到台灣人不要小看自己，台灣擁有國際上舉足輕重的科技地位，和很棒的人才，因此在台灣有驚人的投資很令人驕傲。

從一○八課綱主題到最近譚德塞事件，阿滴許多的影片都以台灣為核心出發，設計出幽默、輕鬆的內容，讓大家在娛樂之中也能習得知識。阿滴是許多年輕人的榜樣，他的作為帶動更多人肯定台灣、以身為台灣人為榮。

即使犧牲自己，為正義發聲，一定會有人嘲諷。就像這次的活動，有些人看了眼紅或為了自身利益而反對。然而我們無須理會那些不值得注意的酸民評論，因為他們什麼都沒做只會酸。在被國際政治孤立的情況下，身為台灣人的我們，把製造批評口水的力氣省下來，去鼓勵那些勇敢站在第一線捍衛你我安全的勇士們吧！

（作者為雲林虎尾高中學生）

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