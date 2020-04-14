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自由廣場》台灣應對境外移入者 積極檢測

2020-04-14 05:30
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◎ 沈政男

華航CI011班機，三月三十日從紐約起飛，當時紐約州染疫率約○．三％，然而回台後採檢發現，機上三百多名乘客，至少十一名呈現陽性反應，因此有兩個可能，一個是在機上交叉感染，另一個則是有人刻意回來台灣接受治療。

如果是在機上交叉感染，那麼空服員走來走去，染疫機會更高，但至今並無任何陽性反應，而且由座位分布圖來看，染疫乘客分散在各處，沒有明顯感染源。此外，上機前所有人員都已戴上口罩，染疫機會也會顯著降低。因此，比較可能的狀況是，那些陽性反應乘客在登機前便已染疫，有人可能不知，但也無法排除有人刻意搭機回台接受治療或居住，才會有高達三％的乘客染疫。

以紐約州最新疫情來說，居民染疫率將近一％，致死率將近五％，都超過了一月下旬的武漢，因此各界已呼籲，紐約回來的乘客必須同樣施以集中檢疫，才能確保不會有漏網之魚。指揮中心目前考慮找檢疫旅館，但若短期內不可行，應立即讓他們住進集中檢疫處所，而非回到住家。

最新增加的本土病例案三八六，就是未能集中檢疫所導致的病例。案三八六是案一九五的接觸者，而案一九五在三月二十日從美國回來後，因為在家裡檢疫，與案三八六同住，而導致傳染。讓人捏一把冷汗的是，案三八六因為原本就有過敏鼻塞，因此疫調人員始終未能對其採檢，直到解隔離後，上班了好幾天，才召回檢測，此時離案一九五發病已有二十三天。一般來說，發病後二十天就驗不到病毒，因此若晚個幾天，案三八六可能就檢測成陰性，實際上已經帶著病毒在社區趴趴走好幾天。目前尚未追查到感染源的女保全、師大生與酒店公關等本土病例，很可能就是被這類檢疫的漏網之魚所感染。

除了集中檢疫，從案三八六的經驗也可知，對於檢疫與隔離個案，在解隔離前，無論是否出現相關症狀，都應予檢測病毒，以免回到社區後才驚覺染疫。指揮中心一直擔心過早檢測會有偽陰性，但十四天期滿解隔離前，早已過了潛伏期，絕對可以抓出無症狀病例。越來越多國家已對境外移入病例積極檢測，台灣也應迎頭趕上。

（作者為醫師）

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