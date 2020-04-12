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自由廣場》戲院業的寒冬

2020-04-12 05:30
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◎ 吳政峰

今年過年，電影院如同各行各業般，本是開心地迎接春節檔期，不料，肺炎疫情來得又快又急。一轉眼，兩個多月過去了，狀況並沒有好轉，疫情蔓延愈來愈廣。而連帶的，各行各業所受到的波及與衝擊也愈來愈大，形勢十分嚴峻。

所幸，包括文化部、經濟部與勞動部等，都上緊了發條，在近日提出了各式各樣的紓困方案加以因應。只不過，疫情的衝擊是立即而迅速的，電影院「固定成本高」，包括租金、設備、電影授權、人事、水電等，所有的花費，都必須從「票價」而來。疫情發生後，電影院足足少了八成的營業收入。而目前，唯一能夠立即因應的，就只有減少場次、削減人力，加強防疫並溫情喊話。三月之間，桃園、雲林、彰化等地，已有戲院支撐不住，宣佈暫停營業。然而，更無法預期的是，美國知名片商紛紛宣佈延後電影檔期，沒有電影放的窘境，更讓戲院業者希望停業的聲浪愈來愈大。

關門或不關，摒除疫情是否擴散的考量，它攸關著戲院的整體發展。雖說政府認定，戲院隸屬於文化部「電影映演業」之管轄範疇，但，從經營的本質上來看，它與一般的「娛樂事業」，像ＫＴＶ業者、大型遊樂園等，並無二致。再者，電影院與其他文化事業（如音樂、表演、工藝、設計等），在資本運用的結構上，有很大的差異，光一台ＤＣＰ放映機，就是上百萬元的投資花費，更別說電影院的布幕及豪華椅子了。也或許，在紓困的角度上，筆者希望「文化部」可以會同「經濟部」，以特別專案的紓困方式，提出更有效而立即性的辦法，讓戲院業者及所屬員工，都能夠順利度過此次難關！

（作者為電影院行銷顧問，台中市民）

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