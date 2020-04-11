自由廣場》從美簽看金馬住民的「中華民國」

◎ 雲程

在台灣地位未定的脈絡下，中華民國一直是個謎。任何想要談論中華民國的人，必須緊扣「事實前提」：中華民國從一九一二建立，在一九四九滅亡；與「法理前提」：縱使漢字有「國」這個字，中華民國只是政體（government），不是國家（state）。

在兩前提下，固然如馬郝之流，主張「中華民國＝秋海棠」是個笑話；即便如負笈九州大學學習國際公法、北京大學學習國際經濟法、哈佛大學甘迺迪學院進修公共政策的立委陳玉珍，兩度以「中華民國是一個國家，但台灣不是」質詢行政院長與陸委會，也顯然學藝不精。

陳玉珍的論述是：中華民國＝台澎金馬；因四者不分大小的並列。因為台灣「是地理名詞」，所以不可獨攬中華民國，否則置（福建）金門於何地？

陳的主張確實與馬郝互異，但也與一般民眾「台灣＝中華民國＝台澎＋金馬」有些許不同。

在中華民國一九四九滅亡的事實下，一九五二後新生的中華民國，已非一九一二的那個「政府」，而是管轄台澎並只能代表自己（self-claimed）的當局—一個政治實體、事實政府。同樣是「國家」，我們可以稱自己為nation或country，但statehood卻是他國透過「國家承認」而被賦予的。

根據一九五二〈台北和約〉，「適用於現在在中華民國政府控制下或將來在其控制下之全部領土」的照會，及〈協防條約〉「所謂領土等辭，就中華民國而言，應指台灣與澎湖」的規定。兩條約皆不處理台灣主權，僅規範當局管轄權；但後者更猛：進一步切開台澎與金馬。

沒錯，一九五二後新生的中華民國是台澎，金馬則是其外掛。不僅條約如此，連國內法意義的戒嚴、解嚴也都分別為之。台澎整合掛在「台灣」下是依據〈台灣關係法〉第十五條，以「台灣」一詞涵蓋政體（中華民國）、領土、自然人、法人等指涉；它巧妙接續了一九五二年兩條約「台澎＋金馬」的設計。

二○一一年AIT表示：金門、馬祖屬於「福建省」，國籍當然歸為「China」；AIT幾十年來從未更改，體現了台澎與金馬在本質上不同。更不用說，實務上，台澎住民美簽為AIT的就地權限，金馬住民美簽，則送駐香港總領事館辦理。

陳玉珍為爭取選區權益，呼籲金馬應提升為直轄市，而提議：未來以數位身分證取代金馬證或護照，方便金馬地區人民出入小三通。她的種種主張，皆凸顯了金馬與台澎地位之不同。這恐怕是她始料未及的吧？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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