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自由評論網 > 言論

社論》發揮台灣優勢切入醫療供應鏈

2020-04-08 05:30
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武漢肺炎防疫紓困，針對在野黨「發現金」建議，行政院長蘇貞昌昨天表示，政府不是說不能發現金，而是不分貧富通通有獎、通通發現金的做法「比較偷懶」。先前，蘇貞昌也指示：紓困四大方向是「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」。武漢肺炎之亂，為經濟金融注入強心針有其必要，但站穩腳步之後更應為「後新冠病毒時代」未雨綢繆，提前建立未來國際新格局下的優勢。

口罩國家隊，便是一個啟示。台灣的口罩產能，原來已經十分有限。所以，疫情爆發之初，政府果斷限制口罩出口，而且以實名制販售，讓大家都有基本的口罩數量足敷使用。結果，當時某些中國優位思考者口中的「狗官」，現在成了許多國家眼中的防疫楷模！除了這些基本動作，政府還積極協助廠商，出資兩億花兩週時間就增建六十條口罩生產線，至今我們的口罩國家隊單日產能已衝上一千五百萬片，行有餘力還開始援助各國醫療之用，先是歐美，後是新南向國家，Taiwan can help有口皆碑。化消極為積極，口罩國家隊堪稱成功的故事。

目前政府的紓困行動，對陷入危機的企業、就業，自屬及時雨。然而，武漢肺炎之亂，對全球經濟金融的衝擊方興未艾，如何因應挑戰化險為夷，的確值得政府在紓困之外多加思考。例如，訂單受到疫情衝擊，勞工閒置在家領津貼，廠房因生產停滯而閒置，那些人力、工具機、工廠，大可由政府出面整合，調整為生產疫情需要的物資，呼吸器、防護衣、相關藥品等皆屬國際市場所急需。另外，政府亦可協助觀光產業部分人力轉移到從事相關防疫工作。也別忘了，中研院三月已經合成能辨識新冠病毒蛋白質單株抗體群，可在十五到二十分鐘內完成快篩，有效提升採檢能，研發速度領先國際。假使口罩國家隊的概念升級，把台灣打造成國際防疫補給中心，不僅台灣二三六○萬人受惠，也能解國際的燃眉之急。更重要的是，這非常有助於在「後新冠病毒時代」，為台灣增加一項新的競爭力！

最近，美國白宮貿易顧問納瓦洛、貿易代表萊席爾、共和黨參議員魯比歐、民主黨參議員華倫、共和黨眾議員葛林等，紛紛對醫療供應鏈嚴重依賴中國表示擔憂。中國先是隱匿疫情、危害他國，繼而利用歐美疫情水深火熱之際，利用援外加上大外宣擴大自己的國際政治影響力。歐美國家的醫療供應鏈依賴中國多年，現在終於飽嘗苦果。上月中，納瓦洛接受採訪時即指出，他正在起草一份總統行政令，要求將醫療供應鏈從海外轉回到美國。這些訊息，十分值得政府注意。初步判斷，醫療供應鏈完全回到美國，實屬不可能的任務，但是要大幅降低甚至切斷對中國的依賴，訊號卻無可置疑。這是台灣的機會，因為在「後新冠病毒時代」的國際群組重新合成，台灣必定是「美國隊」而非「中國隊」，台灣的能量足足有餘可擔當「美國隊」醫療供應鏈的環節之一，而且這也極為符合美國未來的戰略構圖。台灣捐贈美國兩百萬片口罩，國務院發言人回應：台灣不僅是民主成功的故事，也是「真正的朋友」，在全球一致對抗新冠肺炎，美國期待與台灣發展更長遠的夥伴關係。醫療公衛作為台灣的軟實力，經過武漢肺炎之亂的檢驗，更加證明是我們的國力底蘊，著眼於台灣的長遠發展，政府當應善加利用此一全民累積的能量。

國民黨、民眾黨有人批評，振興消費的「酷碰券」緩不濟急，現階段重點應該是「發現金」紓困。對民眾發放現金，對企業現金補貼，乍聽之下最討好，但是充當散財童子，國庫的錢是發出去了，效果如何很難期待。現在，政府在防疫上半場可圈可點，振興經濟的下半場千萬不能被民粹主義綁架，此時的投資在疫情過後如何處置有人多所質疑，但當下既有需要政府便應果斷而行做就對了。總之，轉移到生產的角度來思考，從口罩國家隊的經驗出發，打造國際防疫補給中心，進而切入未來台灣所屬國際群組的醫療供應鏈，方是治標治本雙管齊下的高瞻遠矚。

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