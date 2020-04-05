自由廣場》口罩外交應以蚊子外交為戒

◎ 沈建德

今年形勢大好，「外交部」仍只爭取ＷＨＡ觀察員身分，不是加入ＷＨＯ。猶憶ＷＨＯ在台的末代官員魏司徒（Verstuyft）於一九七一年十二月七日從台北市台大醫學院公共衛生系大樓的辦公室撤出台灣，因蔣介石堅持漢賊不兩立，不考慮沙烏地阿拉伯以「台灣」名義留在聯合國的提議，蔣代表被趕出聯合國，做為聯合國附屬單位的ＷＨＯ，當然撤離台灣。雖有美國幫忙，最後仍被趕出ＷＨＯ。

據魏司徒說，ＷＨＯ在台灣最得意的是農村衛生，和「兩個孩子恰恰好」的家庭計畫。而台灣最驚人的成就是，被世界衛生組織宣佈為瘧疾根絕的地方，到現在紀錄也沒被打破。因此，一九六五年ＷＨＯ的地區委員會會議就選在台北召開。雖有傲人貢獻，ＷＨＯ仍把台灣和蔣介石代表逐出門外，和聯合國一樣，問題出在蔣介石的中華民國，而非台灣。台灣在一九九八及二○○三年因無世衛有關腸病毒及廣東肺炎的資訊，枉死了許多人。

二○○五年ＷＨＯ和中國簽秘密備忘錄，定位「中國台灣省」，馬英九接受，成為世衛觀察員。今年形勢逆轉，若仍以觀察員為滿足，無異默認「中國台灣省」，且還不一定坐得穩，魏司徒已告訴了我們。再者，瘧研所的連日清，在聖多美普林西比協助防瘧，成功開拓「蚊子外交」，二○一六年還是斷交，堪為「口罩外交」借鏡。台灣應申請為ＷＨＯ會員，就像護照上的ＲＯＣ改為Taiwan是多數的共識，申請為觀察員反可能使轉機變成危機，因和中國分不清，一手好牌打到輸。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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