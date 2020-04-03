自由廣場》海角七號．梨泰院Class．地方創生

◎ 林文彬

韓劇《梨泰院Class》十六集播畢，收視率達百分之十二之高，引發熱議。難怪友人向我推薦男主角愛屋及烏再造商圈的範例。這與電影《海角七號》同樣具有隱藏版的社造精神，頗能打動人心有關。

例如《梨》劇的第九集，男主角再造左鄰右舍的店家，從菜單、擺設、服務等忙東忙西，即使女主角功利主義似地勸說把自己的店管好就好，休管他人瓦上霜。男主角仍認為，這條街需要大家一起好起來，自己的生意也才會好——這就是社造的精神，也是他成功的秘訣，果不其然，他的努力感動了店家、自己的員工，和大地主婆婆的資金挹注。眾志成城，他們的生意扶搖直上，已非昔日大公司、大連鎖店夾擊之下的吳下阿蒙。

這是時下道地的「地方創生」故事。當然在劇外我們不必拘於男主角為求報復才陷入「我一定要成功」的魔咒。實際上台灣到處多的是良善初衷的社造成功模式。

《梨》劇男主角能在自己顛沛的時刻，願以「You Are Ok, I’m Ok」里仁為美的胸懷，確是值得我們學習的經營哲學，以及認清自己應該和大家團結的處境。尤其近日武漢肺炎疫情來襲，更需大家一起來社造、創生，「疫」起來找到自己。

記得《海角七號》馬如龍演的代表站在面向湛藍大海的旅館窗前說，這樣美麗的大海都BOT，我們卻甚麼都看不到。於是他執意找回政治的初衷，自組在地樂團，唱出自己的聲音，也找到了恆春自己的溫度和亮點。這是超越郵差茂伯找到「海角七號」的溫暖人情之外的地方情懷，打動人心。

因此，「大家好，我就會好」開啟了商圈的魅力；從而「地方好，我們就會更好」，必是這些感人的社造故事要我們一起來找到自己的最大啟示。

（作者為雲林縣議員，著有《台灣的第三條路：社區營造政治學》）

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