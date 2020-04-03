自由廣場》在美國戴口罩

◎ 陳如媜

三月三十一日，美國疾病管制與預防中心（CDC）主任Dr. Robert Redfield受訪時提出警告，二十五％受到新冠肺炎病毒感染者不會出現症狀，形同在不知不覺中散播病毒，這可能是造成疫情快速蔓延全美的主因，該中心將修正過去的指導原則：「只有生病的人才需要戴口罩」，未來考慮更進一步，要求所有人出門一律必須戴口罩。

這真是一大福音，只不過兩個月前早已買不到口罩了！

美國文化不興戴口罩，因為政府相關單位CDC教導人民：一般健康的人不必戴口罩，如果生病就該待在家裡不要出門，此所以疫情初期，戴口罩者常被投以異樣的眼光，或遭排斥。

個人來美數十年從未戴過口罩，也沒看過有人戴口罩，最近第一次戴口罩，還特地拍照留念；現在也看到較多人在公共場所戴口罩，當中以華裔中國人居多，亞裔、西裔和非洲裔次之，年齡層以年輕人較多。

白宮記者會是個典型代表，川普總統從今年二月起幾乎每天召開記者會，上自副總統彭斯、國務卿龐皮歐，下至國土安全部等重要官員，幾乎所有幕僚在後面排排站，乍看頗有穩定民心之效。隨著疫情急遽升溫，也讓廣大民眾擔憂，萬一當中有一人感染，豈不是領導團隊全倒？萬幸並沒發生，但若發生也毫不意外。

即使到三月十三日川普總統在記者會宣布全國進入緊急狀況，全場除三名華人記者外，還是沒人戴口罩，近百官員和記者齊聚一堂，據華文同業轉述，當時內心掙扎，在戴或不戴之間天人交戰，很擔心會被趕出去。

之後的白宮記者會才比較讓人安心，地點多選在戶外花園舉行，總統和其他官員相隔社交安全距離，記者座位也隔開排列。

華府一般醫療機構直到最近依然不變，個人曾在三月底一週內三度進出不同的醫院和復健中心，只有約翰霍普金斯醫院在門口量體溫，其他兩家都沒有，三地包括醫生、護士和復健師都沒戴口罩，我的口罩也只好藏在袋裡不好意思拿出來，免得醫師護士受到驚嚇。看診時雖與醫師保持安全距離，但心裡暗想不知是他還是我比較害怕被傳染，不過猜想有些醫師或許是「怕在心裡口難開」，我的家庭醫師就乘機宣布提早退休了。

不知病毒何時方休，但有一點可以確定的是：美國文化勢必有所改變，不僅口罩，人與人之間，也將保持一段「社交」安全距離。

（作者為美國華府資深媒體工作者）

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