TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》在美國戴口罩

2020-04-03 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 陳如媜

三月三十一日，美國疾病管制與預防中心（CDC）主任Dr. Robert Redfield受訪時提出警告，二十五％受到新冠肺炎病毒感染者不會出現症狀，形同在不知不覺中散播病毒，這可能是造成疫情快速蔓延全美的主因，該中心將修正過去的指導原則：「只有生病的人才需要戴口罩」，未來考慮更進一步，要求所有人出門一律必須戴口罩。

這真是一大福音，只不過兩個月前早已買不到口罩了！

美國文化不興戴口罩，因為政府相關單位CDC教導人民：一般健康的人不必戴口罩，如果生病就該待在家裡不要出門，此所以疫情初期，戴口罩者常被投以異樣的眼光，或遭排斥。

個人來美數十年從未戴過口罩，也沒看過有人戴口罩，最近第一次戴口罩，還特地拍照留念；現在也看到較多人在公共場所戴口罩，當中以華裔中國人居多，亞裔、西裔和非洲裔次之，年齡層以年輕人較多。

白宮記者會是個典型代表，川普總統從今年二月起幾乎每天召開記者會，上自副總統彭斯、國務卿龐皮歐，下至國土安全部等重要官員，幾乎所有幕僚在後面排排站，乍看頗有穩定民心之效。隨著疫情急遽升溫，也讓廣大民眾擔憂，萬一當中有一人感染，豈不是領導團隊全倒？萬幸並沒發生，但若發生也毫不意外。

即使到三月十三日川普總統在記者會宣布全國進入緊急狀況，全場除三名華人記者外，還是沒人戴口罩，近百官員和記者齊聚一堂，據華文同業轉述，當時內心掙扎，在戴或不戴之間天人交戰，很擔心會被趕出去。

之後的白宮記者會才比較讓人安心，地點多選在戶外花園舉行，總統和其他官員相隔社交安全距離，記者座位也隔開排列。

華府一般醫療機構直到最近依然不變，個人曾在三月底一週內三度進出不同的醫院和復健中心，只有約翰霍普金斯醫院在門口量體溫，其他兩家都沒有，三地包括醫生、護士和復健師都沒戴口罩，我的口罩也只好藏在袋裡不好意思拿出來，免得醫師護士受到驚嚇。看診時雖與醫師保持安全距離，但心裡暗想不知是他還是我比較害怕被傳染，不過猜想有些醫師或許是「怕在心裡口難開」，我的家庭醫師就乘機宣布提早退休了。

不知病毒何時方休，但有一點可以確定的是：美國文化勢必有所改變，不僅口罩，人與人之間，也將保持一段「社交」安全距離。

（作者為美國華府資深媒體工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.