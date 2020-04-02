自由廣場》「後黃復興時代」來臨

◎ 洪楷翔

看到郝柏村逝世的新聞，不管你喜不喜歡這個人，郝柏村走了象徵著國民黨走向「後黃復興時代」。

我是七年級生後段班，對郝柏村有些許的印象。我小時候在眷村常聽到「郝杯杯」如何如何；也看到一些四、五、六年級生還活在一個威權時代。近年，看到國民黨立委在立法院的表現，包括吳斯懷、翁重鈞、LULU嬤、沈智慧等等，我實在不知道是國民黨在自甘墮落、還是沒有年輕人？「後黃復興時代」的政治「市場」已經不一樣了！對國民黨而言，極可能進入一種自我毀滅的局面；過去老一輩的反台獨意識，到了現在可能走到「市場失靈」的地步。

我聽過陳柏惟先生的講座，政治是一種像傳教的概念，把自己理念去分享給認同跟不認同你的人。從這角度看來，國民黨已經遺忘單純政治這回事，現在的國民黨充滿著權力的鬥爭，而且看起來不會那麼快結束，新主席上任後，全黨彷彿處於貌合神離的狀態，暗潮洶湧，小丑當道，講不出能夠說服市場的論述，遺忘了選民、甚至遺忘了年初大選大敗的檢討。

昨天一些朋友，問我「後黃復興時代」如何，我只能說希望國民黨可以找到好人才，更要擁抱新民意，讓家族政治、派系政治、軍閥政治走入歷史。也希望台灣的每個人都可以富麗壯闊台灣，不論你在哪個縣市，我們一起認同、深耕這塊土地，一起團結對抗武漢肺炎。

（作者任職金融服務業，眷村子弟）

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