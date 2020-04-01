TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》從《梨泰院Class》看運動科學觀

2020-04-01 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 陶以哲

熱門韓劇《梨泰院Class》近期下檔，片中復仇與勵志情節內容動人，引起韓迷熱烈討論。首集後半段高三生女主角（權娜拉飾） 趕赴廣津大學面試，因准考證與身分證忘了帶，錯過公車只好匆忙跑步趕考，男主角（朴敘俊飾）半路遇上，開展神對話，女主角說：「只要在廿分內趕到面試大學即可」，男主角建議：「整個路程超過三公里，需要配速」；途中只見兩位劇中人物沿著山路，努力向前奔跑，最終抵達目標大學，順利完成面試。筆者為體育運動工作者，難免有職業敏感度，看到此部分直覺不合理。

以「臺灣教育部體適能測驗基準：全國十至廿三歲中小學男女學生1600/800公尺跑走百分等級常模 」而言，十六至十八歲高中男生若能1600公尺跑進七分內／女生跑進四分內，都是全國頂標金牌成績（前五％），在亞洲區他國高中也是如此；此成績值得提醒之處為，如此運動表現是在個人最大努力下之該項目最佳成績。進一步說，如果認為一般高中生可以用四分左右／每八百公尺速度、連續跑完超過三公里距離，就好像請世界紀錄保持者博爾特，在充分熱身後，用百公尺9秒58最佳成績，連續跑四個一百公尺的不切實際。

事實上，人類因運動生理機制之故，當運動強度超過有氧／無氧閾值後，乳酸快速累積，肌肉將因疲勞累積無法進行有效收縮，即便心想也做不到。生理因素外，其他限制因子同等影響運動效率；如劇中女主角權娜拉全程背負書包、未著合適運動裝備，沿途路跑環境為高低變化山路、包括上坡路段與樓梯，更見兩位暫時停下對話情節；種種個人、環境與暫停，皆會拉長運動作業完成時間。此韓劇段落看下來，深感韓國真是東亞戰鬥民族，兩位韓國高中生（特別是女主角）體力超乎想像；現因疫情今年奧運延期，權娜拉或可考慮暫時息影，好好練習田徑，或有機會達標代表韓國競逐二○二一東京賽場。

無論如何，戲劇講求迷人、難免誇張。《梨泰院Class》讓人認同人生原則與奮鬥重要性，但其中關於運動科學不合理之處，此文特別點出，提供觀影者／運動迷們另類觀劇思考與趣味性討論。

（作者為政大附中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.