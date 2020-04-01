自由廣場》從《梨泰院Class》看運動科學觀

◎ 陶以哲

熱門韓劇《梨泰院Class》近期下檔，片中復仇與勵志情節內容動人，引起韓迷熱烈討論。首集後半段高三生女主角（權娜拉飾） 趕赴廣津大學面試，因准考證與身分證忘了帶，錯過公車只好匆忙跑步趕考，男主角（朴敘俊飾）半路遇上，開展神對話，女主角說：「只要在廿分內趕到面試大學即可」，男主角建議：「整個路程超過三公里，需要配速」；途中只見兩位劇中人物沿著山路，努力向前奔跑，最終抵達目標大學，順利完成面試。筆者為體育運動工作者，難免有職業敏感度，看到此部分直覺不合理。

以「臺灣教育部體適能測驗基準：全國十至廿三歲中小學男女學生1600/800公尺跑走百分等級常模 」而言，十六至十八歲高中男生若能1600公尺跑進七分內／女生跑進四分內，都是全國頂標金牌成績（前五％），在亞洲區他國高中也是如此；此成績值得提醒之處為，如此運動表現是在個人最大努力下之該項目最佳成績。進一步說，如果認為一般高中生可以用四分左右／每八百公尺速度、連續跑完超過三公里距離，就好像請世界紀錄保持者博爾特，在充分熱身後，用百公尺9秒58最佳成績，連續跑四個一百公尺的不切實際。

事實上，人類因運動生理機制之故，當運動強度超過有氧／無氧閾值後，乳酸快速累積，肌肉將因疲勞累積無法進行有效收縮，即便心想也做不到。生理因素外，其他限制因子同等影響運動效率；如劇中女主角權娜拉全程背負書包、未著合適運動裝備，沿途路跑環境為高低變化山路、包括上坡路段與樓梯，更見兩位暫時停下對話情節；種種個人、環境與暫停，皆會拉長運動作業完成時間。此韓劇段落看下來，深感韓國真是東亞戰鬥民族，兩位韓國高中生（特別是女主角）體力超乎想像；現因疫情今年奧運延期，權娜拉或可考慮暫時息影，好好練習田徑，或有機會達標代表韓國競逐二○二一東京賽場。

無論如何，戲劇講求迷人、難免誇張。《梨泰院Class》讓人認同人生原則與奮鬥重要性，但其中關於運動科學不合理之處，此文特別點出，提供觀影者／運動迷們另類觀劇思考與趣味性討論。

（作者為政大附中教師）

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