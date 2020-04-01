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自由廣場》抗疫 展現台灣國際新價值

2020-04-01 05:30
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◎ 陳紀元

自武漢肺炎發生以來，台灣政府及人民自始就不曾對外嚷嚷我們有多厲害，而是各自謙卑謹慎扮演自己的角色，世界許多國家不斷稱讚台灣的防疫，台灣人也紛紛表示以身為台灣人為榮。反觀中國忙著大外宣，自我吹捧抗疫很厲害，也不忘拿錢給世衛，由「那垺塞」當旗手，到處睜眼說瞎話。花若盛開，蝴蝶自來，台灣畢竟不是中國。

中國及世衛努力吹噓，但中國的龜腳卻老是趖出來，快篩試劑接二連三被西班牙、捷克、土耳其、菲律賓等退貨，連口罩也被荷蘭鄙棄，大外宣的牛皮愈來愈消風。而台灣，由口罩、防疫、試劑及新藥研發，樣樣皆為世人稱羨，尤其是指揮中心陳部長和他的團隊每天將防疫的現況及做法，毫無保留的向媒體公開，這種擔責的政府態度及顯現出的防疫成效，讓台灣是負責、安全的印象深植人心。

台灣的民主本就是中國不可企及的，今又將負責、安全的新價值很具體的展露出來，也讓世人感受到了；武漢肺炎造成全球產業大斷鏈，產業界無不思索後武漢肺炎時代的重新布局，毫無疑問的，民主、負責、安全的台灣新價值必將在未來的國際產業鏈位居樞紐，為台灣經濟注入來自四面八方的甘泉。

雖然看見台灣新價值的曙光，但疫期盡頭仍未現，我們還不能歡喜，持續謹慎的照著指揮中心的指引走，居家檢疫隔離的人，更要謹慎自我約束，不能心存僥倖。想想眾多為我們扛第一線風險的醫護、村里人員，他們的堅心築起台灣的新價值，我們唯一要做、能做的也很簡單，就是不找他們的麻煩，共同守護未來我們面對國際的台灣新價值。

（作者為南台科大財法所副教授）

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