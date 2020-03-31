社論》增進台美關係此其時也

美國忙於對抗武漢肺炎疫情之際，不忘力挺台灣。川普總統二十六日簽署「台灣邦交國際保護及加強倡議法」，這一簡稱「台灣法案」，在國會參、眾兩院都無異議通過，是繼鬆綁兩國官員互訪的「台灣旅行法」之後，川普任內第二個以台灣為名的國內法；另一攸關定期軍售的「台灣保證法」已在眾議院通過，正等候參議院的立法程序。再加上前年底生效的「亞洲再保證倡議法」，美國對台灣的支持，跨黨派且及於立法、行政部門。

「台灣法案」要點有三。首先，針對損害台灣安全與繁榮的國家，美國要以改變與其交往的方式反制。其次，美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織成員，並在其他組織取得觀察員身分。第三，敦促聯邦貿易代表署（USTR）與國會協商，進一步增強美台經貿關係。同時，法案生效後，國務院須定期向國會報告實際執行進展。

武漢肺炎全球肆虐，世界衛生組織（WHO）受中國左右而持續打壓我國，川普簽署「台灣法案」正是時候；有如提案的參議員賈德納所說，法案回應中國對台灣不斷增強的壓力和霸凌，美國要動用所有方法協助台灣擴展國際空間。蔡英文總統也以台美關係「再進階」表達謝意。另一方面，一如以往，中國指法案出自「赤裸裸的霸權主義邏輯」，干涉內政，堅決反對。

立法之外，美國對台灣的友善舉動不斷。以對抗武漢肺炎為例，三月十八日台美宣布「防疫夥伴關係聯合聲明」，將在疫苗、藥品研發等合作，美國為台灣保留三十萬件防護衣原料，我國每週提供美國十萬片口罩。美國對台灣友好，國人所樂見；但有人認為，十萬片口罩顯然不足以表達台灣的善意和器度。在美國疫情嚴重的今天，我國應以更大且實際的行動，支援我們最友好的盟邦；況且疫情最緊急的紐約、加利福尼亞、華盛頓等州，都有廣大的台灣人社區。

瘟疫從武漢傳染全球之時，中國對我國武嚇不停。它的軍機、船艦近期不斷侵擾，夜航、繞行、超越台海中線等動作頻頻，威脅我國及區域安全。除了我方啟動「聯翔操演」因應外，美國也派出軍艦和轟炸機、反潛機、偵察機到台灣附近及南海反制。中國騷擾動作不止，儘管有人認為美中不致發生軍事衝突，但我國應提防內部面臨諸多挑戰的北京當局，為轉移注意力鋌而走險。無論如何，美、中在台海周邊頻繁軍事演訓或將成為新常態，有備無患是台灣不能鬆懈的要務。

「台灣法案」簽署之後，中國國民黨表示感謝，期盼有助提升我國參與國際的機會。最大在野黨如此表態，不失為認清民意的識時務之舉。近日由陸委會委託政大的民調顯示，超過九成民眾反對中國阻撓我國參與WHO，認為中國對台灣人民、政府都不友善的比率也同步增加，創十五年來新高。力圖改變的國民黨要搞清楚，打壓霸凌台灣是中國的一貫。對北京當局來說，台灣不接受屈辱，則沒有國際空間；親中以求打壓鬆手，只是一廂情願。

另一方面，完全執政的民進黨更須把握「台灣法案」帶來的機會與挑戰。其中，實質增進台美經貿關係，自由貿易協定最具體而有力，美豬、美牛談判尤受關注。閣揆蘇貞昌近日以互惠有利、國人健康、國際標準、科學依據答詢，四平八穩，實務上卻須展現決斷力，並備妥方案，方能經此突破台灣經貿邊緣化危機。同樣地，日本為減少對中國產業供應鏈依賴，傳出擬擴大跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）納入台灣，這也有「核災食品」的路障橫亙其間；即將連任的蔡英文政府須揚棄憂讒畏譏心態，拿出決心，細心處理。「提前部署」的說法，最近各方琅琅上口，但對美、日經貿談判以部署未來、開創新局之路，台灣實際上已是落後因應了，坐失川普及安倍兩位對台灣最友善的美、日領袖近年執政良機。

經貿談判互動求互惠互利，有取有給，參與國際社會亦復如此。我國因應疫情至今表現不俗，國際矚目，在埋頭處理疫情之際，也須望眼伸手，向國際社會實質貢獻醫療專業及物資設備，落實「台灣是世界的台灣」。「台灣法案」在武漢肺炎危機中為台灣開啟機會大門，善自把握，我們將得道多助，無懼邪惡勢力打壓霸凌，走出自己的康健之路。

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