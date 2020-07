自由廣場》大字報收進線上牛津 曇花一現

◎ 曾泰元

我是詞語觀察者,特別留意英文詞彙。三月三十日查閱牛津詞典,嚇了我一大跳。

這是免費的《線上牛津詞典》(Oxford Dictionaries Online),是當代英語的權威辭書。登錄首頁,看到一組五個的「熱詞」(Trending Words),號稱是「世界最紅的」(Most popular in the world)。榜上排名第一的,居然是dazibao(大字報)。

大字報?不會吧?這不是中國在文革那個年代的產物嗎?現在是在二○二○庚子年春,怎麼會出現時代錯置,登上牛津詞典的熱詞首位?實在讓人詫異不解。

我點進dazibao,詞典把它定義為「(在中華人民共和國)用大字寫的貼牆海報,用以表達政治觀點」〔(in the People’s Republic of China) a wall poster written in large characters, expressing a political opinion〕。定義言簡意賅,八九不離十。

在定義下方,詞典馬上提供了一條例句,說「他們張貼大字報,控訴政府『出賣靈魂』。」(they put up dazibao accusing the government of “selling its soul”.),這下可讓我瞠目結舌了。

牛津詞典在定義說,大字報是中國境內的東西,用來表達政治觀點。接下來的例句,居然是大字報控訴政府出賣靈魂。例句雖然沒有指明是哪國政府,然而依文句理解,按邏輯判斷,一切都不言自明。牛津大學出版社在中國有著龐大的商業利益,旗下的牛津詞典這樣做,不是擺明了捋虎鬚嗎?

隔了幾個小時,我再登錄牛津詞典的首頁,熱詞榜的冠軍dazibao已經消失,榜單內容也全部換新。這之間的幾個小時,究竟發生了什麼事?不免讓人好奇。

(作者為東吳大學英文系副教授、前系主任)

