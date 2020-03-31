TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》大字報收進線上牛津 曇花一現

2020-03-31 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 曾泰元

我是詞語觀察者，特別留意英文詞彙。三月三十日查閱牛津詞典，嚇了我一大跳。

這是免費的《線上牛津詞典》（Oxford Dictionaries Online），是當代英語的權威辭書。登錄首頁，看到一組五個的「熱詞」（Trending Words），號稱是「世界最紅的」（Most popular in the world）。榜上排名第一的，居然是dazibao（大字報）。

大字報？不會吧？這不是中國在文革那個年代的產物嗎？現在是在二○二○庚子年春，怎麼會出現時代錯置，登上牛津詞典的熱詞首位？實在讓人詫異不解。

我點進dazibao，詞典把它定義為「（在中華人民共和國）用大字寫的貼牆海報，用以表達政治觀點」〔（in the People’s Republic of China） a wall poster written in large characters, expressing a political opinion〕。定義言簡意賅，八九不離十。

在定義下方，詞典馬上提供了一條例句，說「他們張貼大字報，控訴政府『出賣靈魂』。」（they put up dazibao accusing the government of “selling its soul”.），這下可讓我瞠目結舌了。

牛津詞典在定義說，大字報是中國境內的東西，用來表達政治觀點。接下來的例句，居然是大字報控訴政府出賣靈魂。例句雖然沒有指明是哪國政府，然而依文句理解，按邏輯判斷，一切都不言自明。牛津大學出版社在中國有著龐大的商業利益，旗下的牛津詞典這樣做，不是擺明了捋虎鬚嗎？

隔了幾個小時，我再登錄牛津詞典的首頁，熱詞榜的冠軍dazibao已經消失，榜單內容也全部換新。這之間的幾個小時，究竟發生了什麼事？不免讓人好奇。

（作者為東吳大學英文系副教授、前系主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.