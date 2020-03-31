自由廣場》大字報收進線上牛津 曇花一現

◎ 曾泰元

我是詞語觀察者，特別留意英文詞彙。三月三十日查閱牛津詞典，嚇了我一大跳。

這是免費的《線上牛津詞典》（Oxford Dictionaries Online），是當代英語的權威辭書。登錄首頁，看到一組五個的「熱詞」（Trending Words），號稱是「世界最紅的」（Most popular in the world）。榜上排名第一的，居然是dazibao（大字報）。

大字報？不會吧？這不是中國在文革那個年代的產物嗎？現在是在二○二○庚子年春，怎麼會出現時代錯置，登上牛津詞典的熱詞首位？實在讓人詫異不解。

我點進dazibao，詞典把它定義為「（在中華人民共和國）用大字寫的貼牆海報，用以表達政治觀點」〔（in the People’s Republic of China） a wall poster written in large characters, expressing a political opinion〕。定義言簡意賅，八九不離十。

在定義下方，詞典馬上提供了一條例句，說「他們張貼大字報，控訴政府『出賣靈魂』。」（they put up dazibao accusing the government of “selling its soul”.），這下可讓我瞠目結舌了。

牛津詞典在定義說，大字報是中國境內的東西，用來表達政治觀點。接下來的例句，居然是大字報控訴政府出賣靈魂。例句雖然沒有指明是哪國政府，然而依文句理解，按邏輯判斷，一切都不言自明。牛津大學出版社在中國有著龐大的商業利益，旗下的牛津詞典這樣做，不是擺明了捋虎鬚嗎？

隔了幾個小時，我再登錄牛津詞典的首頁，熱詞榜的冠軍dazibao已經消失，榜單內容也全部換新。這之間的幾個小時，究竟發生了什麼事？不免讓人好奇。

（作者為東吳大學英文系副教授、前系主任）

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