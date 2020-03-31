自由廣場》正視大學生的潛能與發展

◎ 張惠博

大專棒球聯賽四強賽，開南大一王牌、去年U18世界盃ＭＶＰ余謙，廿九日對文化大學完投九局，熱投一六八球「完全燃燒」，只失一分拿下勝投，領軍以二：一險勝。媒體譽為用生命在投球！表現絕佳，令人難以置信。比賽過程中，只見余謙不慌不忙，似有用不完的力氣，終能主宰比賽，創造自己的價值。然而，不少觀眾或網友，卻非常心疼，咸認是否操過頭，恐超過體力負荷，留下運動傷害，不利於未來發展。

教育部自舉辦各項球類杯賽以來，對於提升各級學生球類運動的水準，非常有幫助，也看見成效。遠的不說，不久前剛賽完的男女子大學籃球賽，最後四強賽，高潮迭起，比賽常是以一分或極小比分見高下，顯現激烈的程度。除了團體獎項之外，獲得個人獎項的，也都是實至名歸，球技高超值得鼓勵。此外，比賽之前，對於球員的進場與介紹，給予球員應有的掌聲與殊榮，更是很好的安排。尤其，對於國高中的球員，常由家人陪伴進場，分享榮耀，足可看出家人或家長，對於子女投入運動的支持，更令人感動。

不久前，貴報約有二個月的時間，藉由「高教展望」專欄，每次主要邀請一位大學校長主談高教發展的議題，也有相關大學校長的回應，並適時呈現教育部主管司相關業務的背景資料，宛如高教論壇，內容精闢，也能凸顯各大學的特色，以及應解決的問題，不過，較少涉及運動人才的規劃與展望。其實，大學階段不乏優秀的選手，以往，雖常認為具運動專長的學生，可能在學業表現上稍遜，現在已完全改觀，許多選手不僅運動傑出，在學業或其他方面，更令人稱道。深盼未來，在國手方面，大學生能居於更重要的地位，各界也能持續關注運動員的培養與未來發展，進而提升國家整體的運動能量與全民體能的發展。

（作者為彰化師範大學前校長）

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