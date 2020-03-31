TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》正視大學生的潛能與發展

2020-03-31 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 張惠博

大專棒球聯賽四強賽，開南大一王牌、去年U18世界盃ＭＶＰ余謙，廿九日對文化大學完投九局，熱投一六八球「完全燃燒」，只失一分拿下勝投，領軍以二：一險勝。媒體譽為用生命在投球！表現絕佳，令人難以置信。比賽過程中，只見余謙不慌不忙，似有用不完的力氣，終能主宰比賽，創造自己的價值。然而，不少觀眾或網友，卻非常心疼，咸認是否操過頭，恐超過體力負荷，留下運動傷害，不利於未來發展。

教育部自舉辦各項球類杯賽以來，對於提升各級學生球類運動的水準，非常有幫助，也看見成效。遠的不說，不久前剛賽完的男女子大學籃球賽，最後四強賽，高潮迭起，比賽常是以一分或極小比分見高下，顯現激烈的程度。除了團體獎項之外，獲得個人獎項的，也都是實至名歸，球技高超值得鼓勵。此外，比賽之前，對於球員的進場與介紹，給予球員應有的掌聲與殊榮，更是很好的安排。尤其，對於國高中的球員，常由家人陪伴進場，分享榮耀，足可看出家人或家長，對於子女投入運動的支持，更令人感動。

不久前，貴報約有二個月的時間，藉由「高教展望」專欄，每次主要邀請一位大學校長主談高教發展的議題，也有相關大學校長的回應，並適時呈現教育部主管司相關業務的背景資料，宛如高教論壇，內容精闢，也能凸顯各大學的特色，以及應解決的問題，不過，較少涉及運動人才的規劃與展望。其實，大學階段不乏優秀的選手，以往，雖常認為具運動專長的學生，可能在學業表現上稍遜，現在已完全改觀，許多選手不僅運動傑出，在學業或其他方面，更令人稱道。深盼未來，在國手方面，大學生能居於更重要的地位，各界也能持續關注運動員的培養與未來發展，進而提升國家整體的運動能量與全民體能的發展。

（作者為彰化師範大學前校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.