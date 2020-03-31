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自由廣場》用歐美疫情說民主失敗 言過其實

2020-03-31 05:30
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◎ 陳俊光

近日歐美疫情逐漸惡化，甚至連英國首相都感染了武漢肺炎。不少小粉紅、五毛就開始散播民主無用論，認為此事證明中國威權政體的成功，並歌頌武漢封城的功效。這論點是正確的嗎？

歐美民主國家，曾妥善應對流感疫情、也曾成功地讓天花與鼠疫絕跡，卻在面對武漢肺炎時手忙腳亂。而這只說明了問題根源不在民主國家，而是在民主國家與專制政權的往來。

歐美疫情之所以急速惡化，正因輕信極權中國（及其附屬機構ＣＨＯ／ＷＨＯ），所以來不及因應變局。同為民主國家的台灣，卻在對中保持戒心、不輕信它提供的資訊，因此成功抗疫。

去年底，武漢地區的醫師早已吹哨「出現新型傳染病」，卻被中國政府消音，正是此維穩措施讓人類錯失先機：如能在疫癘流行前將之撲滅，武漢就不必封城了；若還是不得已封城，更早封城就不會有全球大流行。

此外，有威權就有特權，所以中共高幹在封城前一天逃離，將病毒帶往全世界。也正因為中國並非「民有民治民享」，中國人民不信任威權政府（也不值得信任）、不會像台灣人民一樣團結抗疫，於是出現「武漢人民設法逃離、外地官民盡可能圍堵」的亂象。

再說，既然中國曾多次隱匿真相，現在的「中國抗疫成功」難道沒有作假？何況中國輸出的檢驗試劑正確率低於三成（比丟銅板更低），中國報告的確診數字又豈能盡信？

對比中國的言論管控，英相確診可被公開報導，正說明體制的自信；此事公開以後，並未發生國家動亂、黨派惡鬥，正說明體制的穩定與從政者的素養。試想，如果習大帝或普廷沙皇染疫確診，消息會被公開嗎？如果消息走漏，不會發生派系惡鬥奪權，甚至地方山頭自立的狀況嗎？

由以上可知，民主國家要保護人民的安全與健康，就必須對極權國家保持戒心。當然，最理想的狀況是「所有的專制政權都消失」；唯有如此，「人類在同個世界中共享健康」才有實現的機會。

（作者為醫師）

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