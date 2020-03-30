社論》提高跟中國的「國家距離」

全球武漢肺炎如海嘯般來襲，而先發的中國、南韓等國雖似疫情趨緩，但仍有二次復發的風險，至於後發的歐美國家，疫情更似井噴，美國、義大利更一舉超越中國官方宣稱但並不透明的數據，儼然成為世界感染新冠肺炎最嚴重的國家；一場全球性的公衛、經濟與政治大浩劫已經上演，而且不知何時劃下休止符。這場仿如天譴的災變，同時牽動美中爭霸與兩岸關係，攸關台灣的生存與安全至鉅，吾人必須提高警惕。

這場疫病，中國是起源之地，更因隱匿資訊，導致疫情擴大蔓延，幾乎不可收拾，最後只得以大規模封城手段企圖阻絕病毒的散播，卻又造成生產斷鏈，可謂付出慘痛的代價，不僅暴露中國虛有其表的「富強」表象，打破其在二○二五年成為全球強權的中國夢，同時中共專制統治的蠻橫與習近平治理之無能，亦撼動了習近平及中共的統治基礎，堪稱一次嚴重的亡黨危機。此時的中共政權就像一頭受傷的猛獸，一方面自舔傷口止血，另一方面則仍張牙舞爪，氣焰高張，意圖掩飾內在的脆弱，並煽動民族主義、愛國情操，轉移內部的民怨。而總結中共對疫情的反應模式，主要為︰對內維穩重於抗疫，鞏固政權與領導中心；對外則發動大外宣，企圖推卸病毒起源國、引爆全球感染的責任，進而推銷抗疫有成、犧牲救人的「大國抗疫」形象，企求在疫情過後的國際關係轉變中佔據制高點。

中共這兩項意圖，初期因疫情大爆發，似乎自顧不暇，因此以國內維穩、鞏固統治權為主；對國際社會大外宣，則因理不直氣不壯而顯得聲量微弱，得不到呼應。然而，當歐美疫情噴發，尤其美、義超越中國之後，中國的大外宣便轉守為攻，展開強大的攻擊力道。其主要標靶在於，疫情雖首先發生於中國，但病毒的源頭並非中國；其次，強調中國抗疫有成，武漢甚至即將解封，不但可做為其他受害國家的參考，更有餘力派出醫療人員、贈送防疫物資進行國際救援，在這場全球大流行的疫情中爭取話語權。在病毒源頭議題上，中國在疫情初期就已預設伏筆，運作WHO將病毒命名為二○一九年冠狀病毒疾病（COVID-19），更宣稱使用「武漢肺炎」是對中國人的「種族歧視」；繼之，更炮製所謂病毒是美軍帶到中國，甚至牽扯義大利、德國可能是病毒起源地，種種說詞怪誕離譜，卻成了中共大外宣的主旋律。

再者，中國官方數據顯示疫情緩和，國內維穩大抵掌控了情勢，或許在疫情初爆之際，由於中共隱匿疫情而遭到攻訐、質疑，但藉著抗疫動員，其統治威權似乎愈加凝聚強化，更有餘裕進行宣傳大反攻。尤其，形塑大國抗疫的績效優於歐美，一方面凸顯社會主義威權統治的優越性，一方面扳回疫情首發國的劣勢，搶奪未來的國際領導權，因此大外宣針對美國乃是必然結果。然而，除了美國外，台灣更是中國必欲打擊的眼中釘。尤其，此次台灣的公衛與醫療體系、健保制度，及政府管理的數位化，疫情指揮體系的高效率，展現出來的小國防疫成果，獲得西方民主國家普遍的讚譽，讓中共吹噓的「大國抗疫」神話破功，因此批判台灣，便成為中國大外宣另一個火力焦點。在這種情狀下，中國對台灣似乎已經失去理智，無所不罵，任何惡毒言詞都可以宣之於口，令人匪夷所思。例如對台灣口罩禁出口政策一路追殺至今，甚至連台美合作防疫，台灣贈送美國每週十萬片口罩換取十萬件防護衣原料，都被貼上「仇中媚美」的標籤，甚而詛咒美國通過《台灣法案》，堅定支持台灣之舉，「必將落得粉身碎骨的下場」。

由此可見，中共這頭受傷的猛獸已經瀕臨崩潰邊緣，正對著「病毒起源國」、「以疫謀獨」的虛幻影像嘶咬，企圖發洩恐懼與仇恨。此時與之理性溝通，必定徒然無功，只有提高警惕，保持距離，才能免於受其利爪所傷。目前，各國紛紛要求民眾提高社交距離（social distancing），以免受到病毒的侵害；而對於中共政權，台灣尤其應該提高「國家距離」，方可在凶險的形勢下避免專制病毒的荼毒，得以趨吉避凶，保障二千三百萬人民的安全。

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