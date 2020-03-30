自由廣場》善用「口罩幣」

◎ 劉青禾

隨著新冠肺炎的疫情急速上升，西班牙原本一個台幣一百元的口罩，炒到幾千元台幣。前幾天，西班牙自治區的衛生局長在記者會上哽咽痛哭，他們已有超過四千名醫護人員遭到感染，但口罩等防疫物資仍嚴重不足，每一分一秒，他們的醫護就像當年進入福島災區搶救核電廠的死士一般，無止境地朝地獄走去。美國一樣受到防疫物資不足所苦，紐約某綜合醫院的護士抱怨，大部分的護士拿不到N95口罩，外科口罩也嚴重短缺，她們正「冒著交叉感染的重大風險」在照顧病人！

疫情元凶中國，看到這情勢，已經開始向國外捐贈或出口自己產製的試劑及口罩，但是被各國爆料品質不佳，土耳其退回試劑，荷蘭則把分發給醫院的中國口罩回收。

日前，台美共同簽署「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，台灣將每週提供十萬片口罩給美國，換取台灣無法自己生產的三十萬件防護衣原料。過去一個一元出頭的口罩，有朝一日居然能拿去做國際外交，還可以換回美國先進的藥品、試劑、研發成果。

前幾天張上淳教授就在記者會上提到，向美國取得、被寄予厚望的臨床試驗新藥瑞德西韋，用於台灣肺炎病人的初步成果不錯，三名病人很快退燒了，這就是中美互補所需的例證。

當然，在台灣一開始只有兩百萬片日產能，連醫事人員都缺口罩時，的確沒有出口的餘裕，但現在，台灣在世界第一的口罩國家隊努力下，產能已經大幅提升到每日一千三百萬片甚至一千五百萬片；其他的防疫物資，從簡單的防護衣到治療藥品、試劑及機器、疫苗技術，變成相對缺乏，必須仰賴跟生技醫藥大國的合作。這時，在確保每人每週均有三個口罩後，似乎應該修正出口政策，用少量─比如五趴口罩日產能，口罩印上台灣製標籤，出口到各國從事人道慈善外交，同時換回台灣缺少的防疫物資跟技術。

「口罩幣」這個月可說是前所未有的天價，不過，中國的口罩日產能已經急升，日產一億多片、上看兩億多片，最近連台灣的臉書都可以看到中國製的醫療口罩廣告，過幾個月，誰也不能保證「口罩幣」不會泡沫化。政府應善用時機，跟民眾好好說明防疫戰不只是口罩，趁「口罩幣」身價大好時，拿部分去投資較長期的友邦關係跟生技醫藥技術，不要等「口罩幣」回跌，窮到只剩口罩。

（作者為醫師，台北市民）

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