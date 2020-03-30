自由廣場》網路轉傳訊息應有的社會責任與個人教養

◎ 賴其萬

我是個電腦低能兒，除了會使用email，沒有部落格或臉書，最近幾年開始使用LINE，在友人的介紹下加入一些群組，得以與朋友互通訊息，共享文章、圖片、影片，增加不少生活情趣。但也開始感受到這種快速收發訊息的「副作用」：許多悖離事實、似是而非的偏頗消息已經不再是「謠言止於智者」、「不以言舉人，不以人廢言」所能應付的程度。

最近參加一個關心「武漢肺炎」的醫師朋友LINE群組，發現一位高我將近十屆的學長，雖然不是感染科、內科或公共衛生的專家，但居然傳來許多這方面的豐富數據，不覺敬佩有加。但漸漸地我注意到他所傳的報導，立場顯然偏頗到無法接受的程度。終於有一位較年輕的醫師發出怒吼，「這位學長，可以拜託您不要再一直替××宣傳了好嗎？×國好不好，日後自會有歷史定位！」以後陸續有其他醫師發難討伐，但所得到的辯駁完全無法說服我。

在我的中學同學群組，我也發現一些高學歷、高智商的學者教授轉傳的「假新聞」，令我不覺開始懷疑「學歷」與「判斷力」、「常識」的關係。

更有甚者，我接到一些轉傳荒腔走板的報導，忍不住質問對方，他自己是否認同這種看法時，得到的回應居然是他沒有仔細讀過，只是因為那標題看來一定是很精彩，而急於與大家「共享」。

在我們引以為傲的「自由」、「民主」的台灣，沒有政府幫我們篩選網路訊息的「正確性」，我們又沒有資格阻止別人的言論自由，但這種「轉傳」的「強加於人」行為是不尊重別人的表現，絕對不是我們民主時代所樂見的。站在「社會責任」與「個人教養」的立場，我希望每個人都能提醒自己：我們需要尊重別人的時間，同時也不要高估對方的閱讀速度與智商，如果連你也不同意或你根本沒看完的，更不應該轉傳。我相信很多人與我一樣，寧可忍受「武漢肺炎」引起的「保持距離以策安全」所造成的孤寂，也不願遭受「濫傳垃圾」的毒害。

在這資訊浮濫的時代，請容許我做個「白目」但「謙卑」的呼籲：在你的手指按下「轉傳」之前，請務必三思而後行。「你真的不會浪費別人寶貴的時間嗎？」「你不覺得這只是暴露自己的膚淺、偏見、憤世嗎？」

（作者為醫師）

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