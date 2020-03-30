自由共和國》楊宜璋／謹慎 謙卑 敬天 祈福

一場疫情重創生命，重創經濟活動，當然也在此時改變了我們的生活。雖然疫情至今只有兩個多月，但許多的無奈卻也帶來我們對人類社會的省思。(資料照)

楊宜璋／醫師、高雄市診所協會理事長

一場疫情重創全世界，帶來人類社會生命的浩劫，各國忙於控制災情，各自針對自己國家地理環境、文化風俗、醫療系統量能尤其是急重症救護系統，以及社會經濟訂定不同的防疫策略。當然這些策略也勢必隨著疫情的發展，隨時修正，甚至規劃不同時段的進程。各國所有的努力有一個共同的宗旨：「新型冠狀病毒傳播得愈慢，我們的公共衛生系統就能愈從容地應對，愈少人同時被傳染，醫療系統愈能受到保全，醫生們就能愈容易治療重症患者。」這些策略目的就是盡可能保全每一個人，同時減少國家在此疫情中面臨社會、文化、經濟的傷害。或許至目前為止，最嚴重的情況尚未到來，就算我們沒有受到感染，大家也都非常憂心未來我們的生活怎麼過下去。我們可能沒有工作，孩子無法到學校上課，我們無法旅遊，我們無法如同過去一樣到餐廳吃飯，無法參加音樂會，無法參加例行的宗教活動！

一場疫情重創生命，重創經濟活動，當然也在此時改變了我們的生活。雖然疫情至今只有兩個多月，但許多的無奈卻也帶來我們對人類社會的省思。

活動減少了，生活步調變慢了。

我們的雙眼才能凝聚，仔細觀察我們的生活環境。我們的思慮才能專注，尋求我們生命真正意義。生命受到威脅了，我們才會思考在我們的心中最重要的人、事、物為何？「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，許多看似負面的事情，不一定是負面。此次疫情雖然對人類社會是如此地殘酷，但或許是大自然的安排，宇宙的法則。許多國家封城、停工、減少許多社交及消費行為，經濟受到嚴重的打擊，但我們的地球獲得喘息。天空變藍了、空氣變得較為清新。NASA科學家根據衛星數據顯示，表示這是從未見過的景象。人類活動停擺，連長期污染的水都威尼斯運河現已清澈可見魚兒水中游，疫情導致許多國家污染和溫室氣體排放量顯著下降，但這也解除對人類健康的某些威脅。

生活慢下來了，我們有時間好好地檢視我們的生活，好好地思考我們生命的意義。是不是過去花太多時間做無謂的應酬？是不是未曾好好地陪陪家人說話？是不是花太少時間致力親子關係？過去的生活是否忙碌到無所意義，而卻遺漏了屬於自己生命的核心價值！

大自然經由一場空前的疫情，重創人類社會活動，不僅考驗人心，同時也對人類提出一個嚴重的警告。讓人類知道在它面前我們是多麼地卑微，過去我們貪婪、任性、需索無度，希望在此次疫情中，社會活動慢下來了，因為慢，我們有更多時間觀察省思、調整進化，尋找生命中核心價值。未來人類必需謙卑、敬天，經由此次疫情洗滌人心，祈禱平安度過此次世紀浩劫！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法