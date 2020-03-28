自由廣場》民眾黨逆時中討皮痛

◎ 陳茂雄

由於武漢即將解封，有關台商自行返台事宜，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中一度意見相左，民眾黨藉機開槍，要蘇貞昌直接擔任指揮官，有效進行跨部會協調，將行政資源與效率發揮到最大云云。蘇貞昌週五表示，陳時中做得很好，「我們不會換！」蔡英文在接見防疫醫護人員時，也感謝陳時中日以繼夜的指揮調度。民眾黨詭計未得逞。

二○○八年的大選，台聯的外聘顧問認為有三成的選民同時厭惡民進黨及中國國民黨，因而向台聯建議，只要拳打民進黨、腳踢中國國民黨就可獲得三成的選票，選舉結果與外聘顧問評估的差距太遠。

二○二○年的大選，民眾黨也抨擊兩大黨，卻獲得一百五十多萬張的政黨票。台聯與民眾黨之間之所以有那麼大的差別，是因為在二○○八年大選時，兩大黨的實力相當強，沒有第三勢力的空間。二○二○年中國國民黨瀕臨崩解，而綠營內部也有不少人厭惡民進黨，對於藍綠都不能接受者很可能支持民眾黨。

民眾黨雖然獲得一百五十多萬張政黨票，但沒有機會擠進兩大黨的行列，除非民進黨及中國國民黨都衰退，才有足夠的票源讓民眾黨茁壯。目前中國國民黨在國家定位方面多數台灣人不能接受，加上內鬥沒有和解的空間，很難恢復元氣。然而民進黨氣勢如虹，尤其是武漢肺炎肆虐全球期間，台灣的防疫讓全球矚目，讓民進黨以四成左右的政黨支持度，遙遙領先不到一成五的國民黨。

武漢肺炎讓全球恐懼，防疫成功，執政黨氣勢就穩定；若是失敗，會像經濟崩解一樣，執政黨要承擔責任，即使錯不在執政黨。反民進黨集團很清楚箇中道理，一直想盡辦法讓防疫決堤，而所持的理由多半是人道議題，但都失敗。一則防疫團隊在專業能力及敬業精神甚佳，一則台灣人以前被中國肺炎（ＳＡＲＳ）嚇到，不只熱心協助防疫，更擋了居心不良者的攻勢。

防疫團隊之所以有能力擋掉政治攻勢，最主要的原因是在民眾的心目中，陳時中是專業人員，不是政治人物，反而因此變成民進黨的守護神，尤其是擋掉幾波居心叵測或不守規矩者的挑戰，已建立穩定的地位，就算以後出了問題，民眾也不會怪陳時中。若民進黨真的照民眾黨的要求換指揮官，那才是真正在「討皮痛」！

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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