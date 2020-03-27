社論》迎向即將變得非常不同的世界

美國國務卿龐皮歐在七大工業集團外長會議視訊對話後表示：中國共產黨對大家的健康和生活方式造成威脅，呼籲各國合作不要讓聯合國及其他國際組織受到北京的惡意影響。（美聯社）

武漢肺炎之亂，中美明示暗示病毒源自對方，甚至義大利也被中國拖下水。而自始至終為中國按讚的世衛秘書長譚德塞，正面臨洶湧的惡評與去職聲浪。目前，疫情最早爆發的中國宣佈，四月八日起武漢解除封城，進而以救援投手的姿態在國際現身，一副想把壞事變好事的盤算。而歐美各國刻正星火燎原，焦頭爛額於比中國更嚴重的疫情，正好給了北京大外宣的天賜良機。當然，中國死傷的實情與統計，多數國家與人民並不相信北京的官方說法。

中美針鋒相對，似乎不是單純的口水戰。日前，歐盟外交政策高級代表波瑞爾便指出：當下一場全球話語權之戰正在進行，中國正大外宣一個訊息，就是中國有別於美國，是負責任與可靠的夥伴。這一次，北京不僅以外援淡化自己是始作俑者，同時企圖在「後新冠病毒時代」的國際權力重構先馳得點，歐盟、美日等應當不難察覺。川普打算提名衛生及公共服務部助理部長賈諾出任世界衛生組織執行委員，日本為減少對中國供應鏈依賴擬擴大ＣＰＴＰＰ納入台灣等國，美軍在台海、南海以行動制衡共軍「以疫謀霸」，在在隱含另一種伏筆。

中國經濟崛起之後，一面以工廠與市場圈套西方國家與跨國企業，中國標準與政治正確氣焰囂張；一面又以一帶一路、債務外交綑綁後進國家。在大國夢的鋪陳中，世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織也紛紛遭北京染指，普世價值、國際標準無不飽受折騰。諾貝爾和平獎得主劉曉波遭北京監禁至死，西方國家敢怒而不敢言。台灣參與國際組織，屢受中國橫行霸道之杯葛。中國極權主義，就這樣感染世界各地，連民主國家如澳洲也不能倖免。

然而，三十年來，由外資挹注所帶來的中國經濟奇蹟，在習近平摘除韜光養晦的面具不久，正好來了一個武漢肺炎之亂，儼然啟動了解構作用。由於隱匿疫情、因應失措，中國的製造能力大為折損，內部原可宏觀調控的矛盾，是否還壓得住頓成隱憂。而近年的國際企業撤離潮，遭此疫情襲擊更為雪上加霜。至於，歐美等國波及較遲受害更大，經貿消費的需求大幅下修，恐非短期可以療癒。驅動引擎角色相形失色，北京恐難再像昔日那般東風壓倒西風了。龐皮歐在七大工業集團外長會議視訊對話後表示：中國共產黨對大家的健康和生活方式造成威脅，呼籲各國合作不要讓聯合國及其他國際組織受到北京的惡意影響。此話，吃盡中國苦頭的西方國家聽來想必是心有戚戚焉。

上述歐盟外交政策高級代表波瑞爾有言：不知這危機何時結束，可以肯定的是，屆時世界將變得非常不同。確實，如果將武漢肺炎比喻為一場強震，顯然它已經搖垮了地貌，未來災後重建終將出現新的景觀。不過，新的景觀不會自然形成，而是要透過重建參與者的計畫與行動。波瑞爾還說：當前國家之間的團結和為共同利益做出犧牲的意願是關鍵。值得關注的是，如今不同國際群組的共同利益，大異其趣於「同一個世界，同一個夢想」（二○○八北京奧運主題）的口號。以台灣為例，在全球化浪潮下，美日、歐盟等也可以與堅持特殊國情的中國建立緊密的經貿關係，台灣與中國不妨基於機會成本與比較利益互相往來。但當中國把經貿當作武器，對普世價值、國際標準、民主運作、國家主權、地緣政治發動總攻擊，追求一黨專政的中華帝國，台灣就必須趨吉避凶，在形塑中的國際群組確定歸屬。

一言以蔽之，如果之前中國對台灣是機會與風險並存，之後則是風險越來越大於機會，二三六○萬人自覺地揚棄連戰、馬英九路線，便是國際大氣候變化下的直覺選擇。一月十一日當選以來，小英政府尚未展開五二○新任期，抗疫表現便獲民意高度肯定，這是小英2.0好的開始。當前，各國對台灣超前部署、專業抗疫讚譽有加，成效卓著的抗疫模式再次展現我們的軟實力不容自輕。當此國際危機時刻，小英政府更可積極進取，以口罩、醫療衛生援助等行動，切入友台國家群組鞏固互惠關係。憑此患難真情，台灣專業抗疫楷模的正能量，對照中國控制世界衛生組織的荒腔走板，不難在「後新冠病毒時代」為我國撐開新的國際空間，走出一條別開生面的正常化、國際化之路。

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