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自由廣場》疫情肆虐 股東會怎麼開

2020-03-27 05:30
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◎ 尤英夫

這次武漢肺炎疫情嚴峻，不僅影響國人的日常生活，同樣嚴重影響各行各業的正常運作。就即將到來的股東會熱季而言，公私部門可要傷透腦筋。

原來公司法規定股份有限公司（上市櫃公司都是這類公司），每年至少召集一次股東常會，而且應在每會計年度終了後六個月內召開，也就是今年六月前召開，否則要處罰鍰。

股東會必須召開，因為要查核董事會造具之表冊、監察人之報告，並決議盈餘分派或虧損撥補。如果不召開，如何決議盈餘分派或虧損撥補？很多國人也正等待領取公司的股息，以台積電來說，去年就分配二千多億元現金股利給股東。

股東會既然非召開不可，但今年如何召開，成了大問題。本文僅就公開發行股票公司來談。

因為公開發行股票之公司，公司法規定不適用以視訊會議進行，所以必須實際召開。公開發行股票公司如果股東人數二、三十人，也許可以找比較大的場所戴口罩開會，儘可能在短時間內結束。如果是上市櫃公司，那就很麻煩，因為股東人數實在很多。根據過去召開的股東會，幾百人或是上千人出席是常有的事，而出席的地點都是密閉的會場。這些人如果像過去一樣要出席，而其中只要一人帶有病毒，在會場內人傳人那還得了。所以主管機關也希望股東以電子方式行使表決權，但這不是容易事。雖然可以依公司法第一七○條第二項但書，報請主管機關核准延期召開。但股利不發，問題更多。

現今中央流行疫情指揮中心宣布自三月二十五日起，室內一百人以上的公眾集會，可依據「新冠肺炎因應指引：公眾集會」提供之「能否事先掌握參加者資訊」等六項指標進行風險評估。如果公司評估後仍然決定要召開，那就遵照中心建議，應於集會活動前訂定防疫應變計畫，建立應變機制（如：安排疑似個案暫時隔離或安置空間等），同時提供集會活動前、集會活動期間的衛生防護措施、人員健康管理等宣導及建議事項。

最後，也許可以建議公司大方發給紀念品，鼓勵股東交出委託書減少出席人數，讓股東常會順利完成。

（作者為律師，著有《如何開公司》

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