自由廣場》瘟疫蔓延 地球變好

◎ 魏世昌

新冠肺炎仍持續在各國肆虐，歐洲、南美洲、紐西蘭等多國紛紛採取封城策略，人類活動大幅減少，經濟活動亦顯著減緩。不過，疫情卻意外讓地球得到喘息機會。

美國國家航空暨太空總署（ＮＡＳＡ）所屬、主要為發佈衛星圖像的網站NASA Earth Observatory近日發表文章指出，由於新冠肺炎疫情蔓延，中國經濟活動停滯，ＮＡＳＡ與歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）的衛星發現，中國空氣污染情況大幅改善，這情況前所未見。

另外，外媒報導，義大利封城措施，亦減少了水污染，水都威尼斯運河船隻數量大減，水質明顯轉好，河中魚兒清楚可見。而法國也因無數汽車及貨車停駛，連兩座機場的航班量也大減，讓空污程度下降廿％至三十％，氮氧化物排放量更降低超過六成。

短短幾個月疫情，竟然讓地球產生了這麼明顯變化！如果我們仔細思考，其實不難理解。現代經濟發展是建築在消費主義（Consumerism）之上，以鼓勵消費、擴大消費來促進經濟循環。以前這套管用，廣泛地增進了全體人類的物質條件。但是隨著人類慾望無限擴張，如今出了問題，大量的生產耗用了大量的資源、製造出大量廢棄物，還有污染。新冠肺炎疫情，意外地提供了有力的證明。

我們應該提高警惕了。我們應該勇敢地向氾濫的「消費主義」宣戰，教育我們的下一代「節儉是美德」，警惕消費主義對生態與人類生存環境的影響，包括環境污染惡化、自然資源衰竭、生物多樣性減少等。希望這次疫情能啟發大家的思考與行動力，讓台灣的未來在經濟發展和生態環境之間取得平衡。

（作者為軟體工程師，宜蘭縣民）

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